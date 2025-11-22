EXCELENTES noticias para Nueva York: Hochul APRUEBA ayuda económica exprés para este grupo de residentes

Nueva York dio un paso decisivo en su estrategia de diversidad económica. La gobernadora Kathy Hochul confirmó que el estado alcanzó un récord histórico en pagos dirigidos a negocios encabezados por mujeres y minorías, un avance que redefine la forma en que se asignan los contratos públicos y abre la puerta a nuevos beneficios para estas compañías.

¿Quiénes recibirán esta nueva ayuda económica?

El anuncio impacta a las empresas registradas en el programa Minority and Women-Owned Business Enterprises (MWBE), una red que hoy reúne a 9,745 firmas certificadas. Solo el último año, el estado completó más de 2,200 certificaciones y recertificaciones, ampliando la lista de negocios con autorización para competir por contratos estatales.

Hochul amplía oportunidades para negocios diversos.

Una de las mejoras más relevantes es la subida del umbral de compras discrecionales, que ahora alcanza los US$1.5 millones, lo que facilita la entrada de pequeñas y medianas empresas que antes quedaban fuera de la competencia.

Hochul destacó que esta evolución “permite que más negocios sean parte real del crecimiento de Nueva York”, reforzando la apertura del mercado estatal.

¿Qué cambios vienen para el programa MWBE?

El 2025 MWBE Annual Report detalla una serie de mejoras que fortalecen el programa y aceleran los beneficios para las empresas participantes:

Eliminación del retraso en certificaciones.

Tiempos de respuesta reducidos a menos de 90 días y resoluciones posibles en solo 30 días.

Cerca de US$15,000 millones invertidos en negocios diversos desde 2020.

en negocios diversos desde 2020. Un crecimiento del 12% en pagos estatales durante el último año fiscal.

en pagos estatales durante el último año fiscal. Mayor precisión estadística gracias a reportes voluntarios de la comunidad AAPI.

Hochul enfatizó que la combinación de crecimiento económico y equidad queda demostrada con los US$3,300 millones entregados en el año fiscal 2024–2025 y un índice de utilización del 31.86%, alcanzando por quinto año consecutivo la meta estatal del 30%.

Impacto para los negocios diversos de Nueva York

Hope Knight, presidenta de Empire State Development, resaltó que el incremento del 12% en gasto MWBE evidencia la solidez de la comunidad empresarial diversa del estado. También subrayó los positivos resultados del programa Business Growth Accelerator, que generó US$106 millones en oportunidades de contratación.

Julissa Gutiérrez, jefa de Diversidad, señaló que mantener la meta del 30% durante cinco años demuestra un cambio estructural en la manera en que el estado impulsa a sus empresas. La expansión de eventos regionales, ruedas de negocio y talleres permitió que más de 1,000 emprendedores accedieran a nuevas herramientas y contactos clave.

El senador James Sanders Jr. celebró la ampliación del umbral de compras estatales como una oportunidad directa para pequeños negocios. A su vez, la asambleísta Rodneyse Bichotte Hermelyn afirmó que las reformas eliminan barreras históricas que frenaban la participación de estas comunidades.

¿Cómo opera el programa MWBE?

El programa se gestiona bajo el Executive Law Article 15-A y establece los lineamientos de certificación, supervisión y fortalecimiento comercial para asegurar que las empresas de mujeres y minorías compitan por contratos estatales en condiciones justas y con acceso real a nuevas oportunidades.