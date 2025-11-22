ALARMA TOTAL en San Francisco: gobierno de Trump despide 5 jueces por dar facilidades a inmigrantes

El último viernes 20 de noviembre de 2025, el Departamento de Justicia de Donald Trump despidió a unos cinco jueces del Tribunal de Inmigración de San Francisco, siendo este el mayor recorte de letrados en esta ciudad de California.

5 jueces de inmigración de San Francisco despedidos por administración Trump

Con estos despidos serían, hasta el momento, unos 12 jueces de inmigración de San Francisco los que fueron cesados por la actual administración. El portal web oficial del tribunal en mención eliminó los nombres de los magistrados, por lo que actualmente solo quedan 9 jueces de inmigración.

Los jueces cesados son: Shuting Chen, Louis A. Gordon, Jeremiah Johnson, Amber George y Patrick Savage.

Esto tiene que ver con el anuncio hecho por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pues en una publicación hecha en X invitaba a los candidatos a postular para "jueces de deportación", puesto en el que ganarían unos US$ 159,901 y US$ 207,500 dólares. Sumado a ello, un bono de inscripción del 25 por ciento de ese salario inicial si era contratado en varias ciudades, San Francisco entre estas.

¿Por qué despidieron a los jueces de inmigración?

Pero, ¿Por qué los botaron? de acuerdo a missionlocal.org, los cinco jueces presentaban tasas relativamente altas de concesión de casos de asilo, aunque los letrados de inmigración de San Francisco en suelen tener tasas más altas en comparación a otros lugares de los Estados Unidos.

De acuerdo al Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse, detalla que Gordon, por ejemplo, ha aceptado un 96 por ciento de solicitudes de asilo entre 2019 y 2024. George, por su parte con un 94 por ciento. Savage está en el 93 por ciento. Chen no se queda atrás con el 90 por ciento. Mientras que Johnson está en los 88.6 por ciento.

Estos 5 jueces de inmigración despedidos en San Francisco son parte de una política del gobierno de Donald Trump dado que a nivel nacional han sido cesados unos 80 magistrados en lo que va de 2025. En respuesta, el secretario de Defensa, Pete Hegseth asignó a 600 jueces militares para cubrir, de forma temporal, las funciones pendientes en todo EE. UU.