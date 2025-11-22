Amazon Prime enfrenta reembolsos MILLONARIOS: conoce AQUÍ quién cobra y cómo recibir el pago

Amazon comenzó a distribuir pagos a los usuarios de Prime que califican para recibir un reembolso bajo un reciente acuerdo federal. La decisión afecta a millones de personas después de que una investigación revelara prácticas consideradas confusas en el proceso de suscripción y cancelación del servicio.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) acusó a Amazon de registrar a clientes en Prime sin su autorización clara y de dificultar la cancelación. Como parte del acuerdo judicial, la empresa deberá devolver 2.500 millones de dólares a los consumidores. De ese monto, 1.500 millones corresponden a reembolsos directos y 1.000 millones a sanciones civiles, según NBC News.

Usuarios elegibles reciben pagos automáticos.

Cómo están llegando los pagos y quién puede reclamarlos

CBS News informó que Amazon está enviando pagos automáticos entre el 12 de noviembre y el 24 de diciembre. Según Christopher Bissex, vocero de la FTC, quienes cumplen los requisitos recibirán el dinero sin completar ningún trámite. Para el resto, se abrirá un período de reclamación del 24 de diciembre al 23 de enero. Los reembolsos se procesan a través de PayPal o Venmo y deben aceptarse en un plazo de 15 días. Si el usuario prefiere un cheque físico, basta con ignorar la transferencia digital.

La FTC detalló que solo serán elegibles los consumidores que se suscribieron a Prime entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025, y que no hayan usado más de tres beneficios del servicio en un lapso de 12 meses. El monto puede alcanzar hasta 51 dólares.

Quiénes están recibiendo el dinero y qué cambia para los usuarios

OregonLive sostuvo que los correos de notificación ya se están enviando a nivel nacional y continuarán hasta el 24 de diciembre. Aunque inicialmente se estimó que 35 millones de usuarios serían elegibles, la cifra podría ser menor tras los nuevos criterios establecidos por la FTC. Algunos clientes han reportado reembolsos de 51 dólares y otros de 31.

El acuerdo, aprobado por un juez de Seattle en septiembre, también obliga a Amazon a rediseñar su proceso de cancelación. La compañía deberá incluir un botón visible y simplificar los pasos de baja para evitar prácticas que induzcan a error en el futuro.