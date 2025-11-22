- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chankas vs Universitario
- Lanús vs Atlético Mineiro
- Barcelona vs Athletic Bilbao
- Saprissa vs Herediano
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Amazon Prime enfrenta reembolsos MILLONARIOS: conoce AQUÍ quién cobra y cómo recibir el pago
Amazon comenzó a enviar reembolsos a usuarios de Prime tras un acuerdo federal por prácticas confusas. Millones podrían recibir pagos automáticos o reclamar.
Amazon comenzó a distribuir pagos a los usuarios de Prime que califican para recibir un reembolso bajo un reciente acuerdo federal. La decisión afecta a millones de personas después de que una investigación revelara prácticas consideradas confusas en el proceso de suscripción y cancelación del servicio.
PUEDES VER: Ni Target ni Home Depot: esta gran cadena se DESPIDE de Florida y su cierre dejará sin empleo a 1,500 trabajadores
La Comisión Federal de Comercio (FTC) acusó a Amazon de registrar a clientes en Prime sin su autorización clara y de dificultar la cancelación. Como parte del acuerdo judicial, la empresa deberá devolver 2.500 millones de dólares a los consumidores. De ese monto, 1.500 millones corresponden a reembolsos directos y 1.000 millones a sanciones civiles, según NBC News.
Usuarios elegibles reciben pagos automáticos.
Cómo están llegando los pagos y quién puede reclamarlos
CBS News informó que Amazon está enviando pagos automáticos entre el 12 de noviembre y el 24 de diciembre. Según Christopher Bissex, vocero de la FTC, quienes cumplen los requisitos recibirán el dinero sin completar ningún trámite. Para el resto, se abrirá un período de reclamación del 24 de diciembre al 23 de enero. Los reembolsos se procesan a través de PayPal o Venmo y deben aceptarse en un plazo de 15 días. Si el usuario prefiere un cheque físico, basta con ignorar la transferencia digital.
La FTC detalló que solo serán elegibles los consumidores que se suscribieron a Prime entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025, y que no hayan usado más de tres beneficios del servicio en un lapso de 12 meses. El monto puede alcanzar hasta 51 dólares.
Quiénes están recibiendo el dinero y qué cambia para los usuarios
OregonLive sostuvo que los correos de notificación ya se están enviando a nivel nacional y continuarán hasta el 24 de diciembre. Aunque inicialmente se estimó que 35 millones de usuarios serían elegibles, la cifra podría ser menor tras los nuevos criterios establecidos por la FTC. Algunos clientes han reportado reembolsos de 51 dólares y otros de 31.
El acuerdo, aprobado por un juez de Seattle en septiembre, también obliga a Amazon a rediseñar su proceso de cancelación. La compañía deberá incluir un botón visible y simplificar los pasos de baja para evitar prácticas que induzcan a error en el futuro.
- 1
La nueva ARMA SECRETA de Target: minorista está probando ChatGPT para ayudarte a encontrar tus próximas compras
- 2
ALARMA TOTAL en San Francisco: gobierno de Trump despide 5 jueces por dar facilidades a inmigrantes
- 3
ALERTA con USCIS y los permisos de trabajo: este el ÚNICO procedimiento para renovar el EAD y no perjudicarte en EE. UU.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90