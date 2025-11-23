¿El TxDMV te deja en riesgo? Cambios cruciales en el registro de vehículos de Texas ponen en alerta a inmigrantes

El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV) ha implementado nuevas medidas para el registro de vehículos de Texas, en medio de preocupaciones sobre la participación de inmigrantes indocumentados en los trámites vehiculares. Estas modificaciones buscan asegurar que todos los conductores cumplan con la legislación estatal vigente, afectando principalmente a quienes antes podían registrar o renovar el registro del vehículo en Texas con documentación más flexible.

Estos cambios en el registro de vehículos de Texas afectan a inmigrantes indocumentados

Las recientes directrices del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas aclaran qué tipos de identificación son válidos para registrar o renovar el registro de un vehículo en el estado. Anteriormente, era posible completar estos trámites presentando un pasaporte extranjero, incluso si estaba vencido hasta 12 meses.

Ahora, según explicó Albert Uresti, asesor de impuestos del Condado Bexar, a Univision, "el registro con pasaporte extranjero todavía es posible, pero únicamente si se cuenta con una visa vigente o con una tarjeta de residencia permanente (Green Card)".

Esto significa que los inmigrantes indocumentados o con documentos migratorios limitados ya no podrán realizar estos trámites, y se expondrán a multas y a problemas legales.

Además, el cambio también aplica al público en general: las licencias de conducir vencidas ya no son aceptadas como antes. Uresti enfatiza que estas modificaciones provienen directamente del TxDMV y del Estado, no de las oficinas locales de recaudación de impuestos.

¿Cómo renovar el registro de mi carro en Texas? Requisitos actualizados del TxDMV

Para quienes necesiten registrar vehículos en Texas o renovar el registro vehicular en ese estado, ahora se requieren las siguientes identificaciones:

Licencia o ID estatal de EE. UU.

Pasaporte estadounidense o extranjero

Tarjeta militar

Documentos emitidos por el DHS/USCIS

Si se presenta un pasaporte extranjero, este debe incluir:

Estampa de entrada del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

Visa de inmigrante vigente o tarjeta de residencia permanente (Green Card)

Estas medidas buscan garantizar que todos los vehículos en las calles de Texas estén registrados legalmente y que los conductores cumplan con la ley estatal, fortaleciendo la seguridad y la transparencia en los trámites vehiculares.

¿Tiene Texas un Departamento de Vehículos Motorizados?

Sí, Texas cuenta con su propio Departamento de Vehículos Motorizados (TxDMV, por sus siglas en inglés). Esta agencia se encarga principalmente de los trámites relacionados con vehículos, incluyendo:

Registro de vehículos, como matrículas y etiquetas.

Títulos de propiedad de autos y otros vehículos.

Servicios para concesionarios y transportistas.

Es importante destacar que las licencias de conducir y las tarjetas de identificación no se gestionan en el TxDMV. Estos servicios los maneja el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés), incluyendo las licencias de conducir comerciales.