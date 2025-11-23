- Hoy:
- Partidos de hoy
- Elche vs Real Madrid
- Sport Huancayo vs Cusco
- Alianza Lima vs UTC
- Cerro Porteño vs Libertad
- Peñarol vs Nacional
- Boca Juniors vs Talleres
- Tabla Liga 1
- Tabla Paraguay
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Comienzan los DESPIDOS MASIVOS en EE.UU. y miles perderán su empleo antes de 2026: estas son las empresas en RIESGO
Grandes empresas de EE.UU. confirman recortes antes de 2026 por costos altos, baja demanda y automatización, afectando a miles de trabajadores.
La inquietud crece en todo el país mientras nuevas señales confirman que Estados Unidos se encamina hacia uno de los periodos de recortes laborales más fuertes de la última década. Grandes corporaciones desde tecnológicas hasta petroleras y retail comenzaron a anunciar planes de reducción de personal para enfrentar un escenario económico más tenso y con fuertes presiones de costos.
PUEDES VER: ALERTA clientes Walmart: Vetaron a un hombre por estos actos que encendieron las alarmas en la tienda
En los últimos meses, los avisos públicos de las compañías dejaron ver la magnitud real del problema: la desaceleración económica, la caída del consumo y el avance de la automatización están empujando a miles de trabajadores hacia la incertidumbre.
La automatización acelera los recortes laborales.
¿Qué está detonando los despidos masivos en EE.UU.?
La tendencia de recortes se intensificó tras un año marcado por inflación persistente, menor demanda y una transformación acelerada por el uso de inteligencia artificial. Solo en octubre se perdieron más de 150.000 empleos, el registro mensual más alto en más de veinte años.
Los motivos más repetidos entre las empresas incluyen:
- Ajustes después del exceso de contrataciones en la pospandemia.
- Implementación de IA y automatización para reducir costos.
- Caída del consumo en sectores clave.
- Fusiones y reorganizaciones profundas de estructuras internas.
- Cambios regulatorios y eliminación de incentivos comerciales.
El desempleo ya subió al 4,4%, su nivel más alto en casi cuatro años.
Las empresas que ya confirmaron despidos: la lista más reciente
Los recortes no se limitan a un solo sector. Estas son las compañías que ya anunciaron despidos para este año y el próximo:
Amazon
- Reducirá 14.000 empleados corporativos.
- Mantiene una plantilla total de 1,5 millones, incluyendo 350.000 administrativos.
ConocoPhillips y petroleras
- Planea recortar 20% a 25% de su fuerza laboral global en 2025.
- BP, Chevron y SLB también confirmaron miles de bajas.
General Motors
- Eliminará 1.200 puestos en Detroit y 550 en Ohio.
- Suspenderá temporalmente la producción de baterías, afectando a 1.550 empleados.
Paramount
- Anunció 1.600 despidos, además de otros 1.000 previos.
- Antes de la fusión, ya había reducido 3,5% de su plantilla.
Target
- Recortará 1.800 empleos corporativos entre despidos y vacantes eliminadas.
- Representa un 8% de su equipo administrativo.
UPS
- Eliminó 48.000 empleos este año.
- Varios conductores aceptaron retiros voluntarios.
Verizon
- Despedirá a más de 13.000 trabajadores, casi el 20% del personal no sindicalizado.
- Destinó un fondo de USD 20 millones para capacitación.
- 1
ALERTA inmigrantes: Donald Trump ORDENA investigar a quienes compren este tipo de productos en Estados Unidos
- 2
¡ATENCIÓN! Walmart confirma que cerrará tiendas en EE. UU. por 24 horas: conoce la fecha y tiendas que serán afectadas
- 3
BUENA NOTICIA para gamers y estudiantes en EE. UU.: Walmart lanza computadoras en oferta con rebajas de hasta $600
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90