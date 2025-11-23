Comienzan los DESPIDOS MASIVOS en EE.UU. y miles perderán su empleo antes de 2026: estas son las empresas en RIESGO

La inquietud crece en todo el país mientras nuevas señales confirman que Estados Unidos se encamina hacia uno de los periodos de recortes laborales más fuertes de la última década. Grandes corporaciones desde tecnológicas hasta petroleras y retail comenzaron a anunciar planes de reducción de personal para enfrentar un escenario económico más tenso y con fuertes presiones de costos.

En los últimos meses, los avisos públicos de las compañías dejaron ver la magnitud real del problema: la desaceleración económica, la caída del consumo y el avance de la automatización están empujando a miles de trabajadores hacia la incertidumbre.

La automatización acelera los recortes laborales.

¿Qué está detonando los despidos masivos en EE.UU.?

La tendencia de recortes se intensificó tras un año marcado por inflación persistente, menor demanda y una transformación acelerada por el uso de inteligencia artificial. Solo en octubre se perdieron más de 150.000 empleos, el registro mensual más alto en más de veinte años.

Los motivos más repetidos entre las empresas incluyen:

Ajustes después del exceso de contrataciones en la pospandemia.

Implementación de IA y automatización para reducir costos.

Caída del consumo en sectores clave.

Fusiones y reorganizaciones profundas de estructuras internas.

Cambios regulatorios y eliminación de incentivos comerciales.

El desempleo ya subió al 4,4%, su nivel más alto en casi cuatro años.

Las empresas que ya confirmaron despidos: la lista más reciente

Los recortes no se limitan a un solo sector. Estas son las compañías que ya anunciaron despidos para este año y el próximo:

Amazon

Reducirá 14.000 empleados corporativos .

. Mantiene una plantilla total de 1,5 millones, incluyendo 350.000 administrativos.

ConocoPhillips y petroleras

Planea recortar 20% a 25% de su fuerza laboral global en 2025.

en 2025. BP, Chevron y SLB también confirmaron miles de bajas.

General Motors

Eliminará 1.200 puestos en Detroit y 550 en Ohio .

y . Suspenderá temporalmente la producción de baterías, afectando a 1.550 empleados.

Paramount

Anunció 1.600 despidos , además de otros 1.000 previos.

, además de otros 1.000 previos. Antes de la fusión, ya había reducido 3,5% de su plantilla.

Target

Recortará 1.800 empleos corporativos entre despidos y vacantes eliminadas.

entre despidos y vacantes eliminadas. Representa un 8% de su equipo administrativo.

UPS

Eliminó 48.000 empleos este año.

este año. Varios conductores aceptaron retiros voluntarios.

Verizon