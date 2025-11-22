- Hoy:
ALERTA aérea en EE. UU.: estas aerolíneas suspenden vuelos a Venezuela tras advertencia de la FAA por actividad militar
FAA advierte sobre riesgo en Venezuela. Distintas aerolíneas suspenden vuelos tras incremento de actividad militar en el país sudamericano.
Las aerolíneas internacionales comienzan a suspender sus vuelos hacia Venezuela luego de que la FAA emitiera una advertencia por el aumento de actividad militar y la posible presencia de riesgos para aeronaves. Algunas de las compañías han cancelado sus vuelos programados a Caracas, mientras la autoridad estadounidense recomienda a todas las líneas extremar la precaución y reportar con 72 horas de anticipación cualquier plan de vuelo.
Esta medida ocurre en un contexto de creciente tensión en la región, tras la presencia del portaaviones USS Gerald Ford cerca del Caribe, como parte de la llamada Operación Lanza del Sur contra el narcotráfico, y mientras continúa la incertidumbre sobre los próximos pasos de la Administración de Donald Trump en Venezuela. La advertencia de la FAA, que estará vigente hasta el 19 de febrero, no prohíbe el vuelo, pero resalta la posibilidad de interferencias en el sistema de navegación GNSS y otros riesgos para aeronaves y aeropuertos.
Suspensiones de vuelos y efectos en aerolíneas
Tras la advertencia de la FAA, varias compañías han cancelado temporalmente vuelos hacia Caracas. Iberia, Avianca, TAP y Gol han detenido su programación, afectando principalmente los vuelos de este sábado 22 de noviembre. La Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela indicó que los vuelos internacionales podrían seguir viéndose afectados en los próximos días debido a factores ajenos a la aviación civil.
Pasajeros afectados por suspensión de vuelos a Caracas tras alerta de la FAA.
Mientras tanto, aerolíneas estadounidenses, que no mantienen vuelos directos desde 2019, también han ajustado sus rutas para evitar el espacio aéreo venezolano. American Airlines dejó de sobrevolar Venezuela el mes pasado, Delta evita esta zona desde hace tiempo y United Airlines no ha emitido comentarios. El objetivo es proteger a los pasajeros ante la creciente actividad militar en el país caribeño.
Riesgos y contexto militar
La advertencia de la FAA se produce debido a un incremento de la actividad militar en Venezuela, incluyendo maniobras masivas y movilización de soldados y fuerzas de reserva. La agencia advirtió sobre amenazas que podrían afectar despegues, aterrizajes y aeronaves en tierra, así como la seguridad de los aeropuertos.
Expertos locales y autoridades venezolanas sospechan que la presencia del USS Gerald Ford podría ser también una presión política sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Washington asegura que la operación está dirigida a combatir narcolanchas y carteles de drogas, pero la tensión en el espacio aéreo ha generado cancelaciones, ajustes de rutas y confusión entre pasajeros y aerolíneas.
