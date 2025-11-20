La actual política migratoria, adoptada por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, sigue generando temor y complicando cada día a una gran cantidad de inmigrantes en Estados Unidos.

Según información compartida por la prensa internacional, el Gobierno tiene la intención de brindar mayores poderes a los funcionarios migratorios, permitiéndoles rechazar la solicitud de la Green Card a los extranjeros que consideren que podrían requerir asistencia económica. Vale resaltar que este anuncio podría afectar a un gran sector de la población inmigrante. A continuación, más detalles.

Drástica regla perjudica a los extranjeros que signifiquen un "costo" en Estados Unidos

La reciente propuesta del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) NO hace referencia a la normativa de 2019, pero sí abre la posibilidad de implementar medidas más complicadas que afectarían a miles de familias extranjeras. Este nuevo documento anticipa un proceso mucho más difícil para los ciudadanos en el exterior.

Cuestionada regla de Trump perjudica a los inmigrantes que se respalden en estos programas en Estados Unidos.

Como se recuerda, en el primer mandato de Donald Trump, se había endurecido la regla de carga pública, la cual permitía rechazar solicitudes de residencia a quienes habían utilizado programas como Medicaid, SNAP o asistencia para vivienda.

Si bien, la administración de Joe Biden anuló esa versión, la propuesta actual reintroduce elementos de la normativa anterior, otorgando mayor autoridad a los oficiales para determinar la inadmisibilidad de inmigrantes que puedan representar un costo para el Estado. USCIS resalta que la regulación vigente limita la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional para aplicar lo que el Congreso estableció.

Hasta el momento, no se especifican los programas que se considerarán carga pública en esta nueva fase, pero sí se espera que se emitan directrices adicionales para definir cómo se realizará la evaluación. La incertidumbre crece entre los inmigrantes, pues muchos dependen de servicios de salud, alimentación o vivienda en el país.

¿Qué impacto tendría esta regla en los extranjeros?

Este preocupante proyecto de la administración Trump podría generar la oposición de diversas organizaciones y activistas, quienes han expresado su rechazo y preocupación por las posibles repercusiones.

Estos grupos, tal como evidenció el medio 'El Cronista', han señalado que la iniciativa podría provocar temor y confusión, afectando incluso a inmigrantes con estatus legal y a ciudadanos cuyos padres son indocumentados.

Por su parte, Adriana Cadena, representante de Protecting Immigrant Families Coalition, resaltó que esta medida podría desincentivar a personas elegibles a buscar atención médica y acceder a beneficios esenciales.