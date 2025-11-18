Recientemente, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó de manera efusiva a la cadena NBC que despida inmediatamente al presentador de TV y comediante Seth Meyers.

Esta exigencia se ha dado luego que Meyers realizara bromas en el programa sobre la relación entre Trump y el difunto empresario Jeffrey Epstein, quien fue condenado por liderar una red de prostitución y enfrentó acusaciones de tráfico de menores antes de su muerte, ocurrida por suicidio. ¿Qué dijo la empresa al respecto?

Trump exige el despido de presentador Seth Meyers por este motivo

Medios internacionales, tales como 'La Tercera', compartieron las últimas declaraciones que tuvo el republicano y líder de EE. UU. contra el comediante Seth Meyers, a quien calificó de sufrir un "caso incurable de Síndrome de Trastorno de Trump".

Esta inesperada opinión de Trump se dio luego de un episodio del programa en NBC, donde Meyers, con un tono humorístico, cuestionó al mandatario sobre su evasión a las preguntas de los medios, en medio de la controversia generada por la aparición de correos electrónicos que lo vinculan a una de las víctimas de un empresario Epstein.

Mediante su cuenta en la plataforma Truth Social, el presidente no solo descalificó a Meyers, sino que también instó a la cadena NBC a despedirlo de inmediato, señalando que él carece de talento. "Dejando a un lado todo lo demás, Meyers no tiene talento y la NBC debería despedirlo inmediatamente", escribió en su red social.

No es la primera que la prensa ha sido cuestionada por autoridades

Cabe mencionar que este 'dardo' se llevó a cabo en un contexto donde la libertad de expresión en los medios ha sido objeto de tensiones, tal como lo evidenció la reciente suspensión temporal del programa de Jimmy Kimmel en ABC.

La decisión de la suspensión se dio por presiones del presidente de la Comisión Federal de las Telecomunicaciones, Brendan Carr, en respuesta a chistes sobre el comentarista Charlie Kirk.