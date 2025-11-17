Trump respalda la publicación completa del caso Epstein y rechaza sospechas: "No tenemos nada que esconder"

Donald Trump dio un giro inesperado este domingo al apoyar que la Cámara de Representantes vote la divulgación total de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, el financiero acusado de explotar sexualmente a menores y fallecido en 2019. La postura del expresidente contrasta con su resistencia inicial y ha generado tensiones dentro del ala republicana que lo respalda, especialmente entre figuras de su propio movimiento MAGA.

La propuesta que se debatirá esta semana obligaría al Departamento de Justicia a liberar todo el dosier del caso. Mientras algunos críticos acusan a Trump de intentar frenar el proceso para evitar información que pudiera vincularlo, él sostiene que no tiene nada que ocultar. En un mensaje publicado en Truth Social, afirmó que los republicanos deben respaldar la publicación "porque no tenemos nada que esconder".

Filtraciones y disputas reavivan el escándalo en Washington.

Un caso que vuelve a dividir a Washington

El expediente de Epstein sigue siendo un foco de controversia política. Su muerte en prisión catalogada oficialmente como suicidio continúa alimentando teorías y sospechas entre sectores de izquierda y derecha. Para muchos, el financiero mantenía conexiones con figuras influyentes que podrían quedar expuestas si se libera más material.

El debate se reavivó esta semana tras la filtración de correos electrónicos en los que Epstein sugirió que Trump “sabía sobre las chicas” y habría pasado tiempo con una víctima en su residencia. Estas comunicaciones han impulsado a los demócratas a pedir transparencia total, mientras acusan a Republicans de intentar proteger al expresidente.

Las víctimas presionan y la política responde

Sobrevivientes de la red de explotación sexual enviaron una carta al Congreso solicitando la publicación de los archivos, insistiendo en que el caso no debería depender de intereses partidistas. Su postura ha sido respaldo clave para reabrir la discusión pública. Sin embargo, el FBI y el Departamento de Justicia han advertido que la divulgación total podría afectar a testigos que participaron en el proceso que condenó a Epstein y a su socia, Ghislaine Maxwell, actualmente cumpliendo una pena de 20 años.

Más figuras bajo escrutinio

La filtración también menciona a otras personalidades. Entre ellas aparecen Larry Summers, ex asesor económico de Barack Obama, y el expresidente Bill Clinton, quienes tuvieron vínculos con Epstein en décadas pasadas. Trump aprovechó la oportunidad para pedir que se investiguen a fondo estas relaciones.

Mientras tanto, la Cámara se prepara para una votación que podría desencadenar una nueva ola de revelaciones sobre uno de los casos más polémicos de los últimos años.