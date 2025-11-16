ALERTA Nueva York: miles quedarían SIN reembolso por inflación y estas serían las razones de su exclusión

En Nueva York crece la expectativa por el pago único destinado a compensar el incremento de precios del año fiscal 2023. Sin embargo, mientras millones de residentes esperan su cheque, otros grupos quedarán excluidos por criterios muy específicos establecidos por el Departamento de Impuestos y Finanzas del estado.

Requisitos principales del programa

El reembolso solo se entrega a quienes vivieron todo el año fiscal 2023 en Nueva York y cumplieron con las obligaciones tributarias estatales. Aunque el pago alcanza a más de ocho millones de personas, la normativa deja fuera a ciertos contribuyentes.

El reembolso depende de residencia continua y declaración estatal correcta.

Personas que no residieron todo el año en Nueva York. Quedan excluidos quienes:

Se mudaron al estado después del 1 de enero de 2023.

Salieron de Nueva York antes del 31 de diciembre.

Vivieron solo algunos meses, incluso si trabajaron o pagaron impuestos durante ese periodo.

Residentes que no presentaron su declaración estatal

También quedan fuera:

Quienes no presentaron el formulario IT-201.

Quienes lo enviaron incompleto o fuera de plazo.

Contribuyentes que solo entregaron la declaración federal.

Contribuyentes reclamados como dependientes

El programa excluye a quienes figuran como dependientes en la declaración de otra persona, como:

Estudiantes universitarios que dependen fiscalmente de sus padres.

Adultos jóvenes registrados en el hogar familiar.

Personas cuyos ingresos no alcanzaron para presentar una declaración independiente.

Montos estimados para quienes sí califican

El pago varía según ingresos y estado civil:

US$150 para solteros, casados declarando por separado o jefes de familia con ingresos entre US$75,001 y US$150,000.

para solteros, casados declarando por separado o jefes de familia con ingresos entre US$75,001 y US$150,000. US$200 para quienes ganaron hasta US$75,000.

para quienes ganaron hasta US$75,000. US$300 para parejas que declaran en conjunto o viudos con ingresos entre US$150,001 y US$300,000.

para parejas que declaran en conjunto o viudos con ingresos entre US$150,001 y US$300,000. US$400 para parejas y viudos con ingresos de hasta US$150,000.

Cómo llegará el cheque

El estado envía el pago de forma automática a través del USPS, sin trámites ni solicitudes adicionales. Solo se requiere cumplir los criterios establecidos.

Sin fechas oficiales ni cronograma por códigos postales

Las autoridades confirmaron que los envíos comenzaron a finales de septiembre de 2025, pero: