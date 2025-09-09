Divulgan impactante mensaje que Trump habría enviado a Jeffrey Epstein por su cumpleaños: la Casa Blanca responde

Este lunes, un grupo de legisladores demócratas en Estados Unidos dio a conocer lo que aseguran es una carta de cumpleaños que Donald Trump le habría enviado a Jeffrey Epstein en 2003, el magnate acusado de múltiples delitos sexuales. Lo que ha generado revuelo es que la carta incluye un dibujo con la figura de una mujer desnuda. La polémica creció aún más debido a que Trump negó en el pasado la existencia de dicha carta.

El Partido Demócrata ha divulgado el documento.

Revelan carta de cumpleaños de Jeffrey Epstein supuestamente firmada por Donald Trump

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, encargado de investigar el caso de Jeffrey Epstein, publicó una carta que supuestamente está firmada por Donald Trump. Esta misiva, mecanografiada y acompañada de un dibujo de una mujer desnuda, fue entregada por los administradores del patrimonio de Epstein y compartida en redes sociales como parte de las pruebas.

Según las autoridades, este documento formaría parte de un libro creado por Ghislaine Maxwell, exsocia de Jeffrey Epstein, para celebrar el 50º cumpleaños del financista, quien está preso por 20 años.

¿Cuál es el contenido de la carta de cumpleaños de Trump a Epstein?

La nota incluye un diálogo entre "Donald" y "Jeffrey", en el que Trump menciona que tienen "cosas en común" y habla de enigmas y secretos compartidos. Al final, Trump desea un feliz cumpleaños con un mensaje sobre la amistad y los secretos maravillosos.

"Tenemos ciertas cosas en común", dice Donald, a lo que Epstein responde: "Sí, las tenemos, ahora que lo pienso". "Los enigmas nunca envejecen, ¿te has dado cuenta?", agrega Trump. "De hecho, me quedó claro la última vez que te vi", responde Jeffrey. Al final de la nota, Donald afirma: "Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños y que cada día sea otro maravilloso secreto".

FOTO: Oversight Dems

El libro también contiene otra carta que alude a Trump, acompañada de una fotografía de Epstein sosteniendo un cheque por 22,500 dólares, supuestamente firmado por el magnate inmobiliario. Esta misiva incluye comentarios sobre una mujer cortejada por ambos en la década de 1990.

La Casa Blanca responde y niega la autenticidad de la carta con dibujo

Según BBC Mundo, después de que se difundiera la noticia, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, dejó claro que el presidente Donald Trump ni hizo ni firmó el dibujo en cuestión. Además, en la red social X, señaló que la circulación de esa carta forma parte de "informaciones falsas" diseñadas para alimentar un complot de los demócratas.

Por otro lado, figuras republicanas como James Comer acusaron a los demócratas de "seleccionar documentos para politizar la información". La Casa Blanca reafirmó su rechazo a estas acusaciones y aseguró que el equipo legal de Trump continuará peleando "agresivamente" contra estas denuncias.

Demanda millonaria de Trump contra The Wall Street Journal

El actual presidente de Estados Unidos llegó a demandar al diario The Wall Street Journal por 10,000 millones de dólares, acusándolos de difamación luego de que este fuera el primero en revelar la existencia de una carta en julio.

El magnate republicano aseguró que nunca envió esa carta ni participó en la celebración del 50 aniversario de su supuesto amigo en ese entonces, con quien luego se distanció, y cuestionó la veracidad del reportaje.