ESCÁNDALO en EE. UU.: salen a la luz correos que relacionan a Donald Trump con el magnate Jeffrey Epstein

Nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein han salido a la luz, generando controversia sobre la relación del fallecido magnate con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Legisladores demócratas difundieron tres correos electrónicos que formarían parte de los 23 mil archivos entregados al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Entre los correos se incluyen comunicaciones de 2011 y 2019, atribuidas a Epstein y su exnovia Ghislaine Maxwell, actualmente cumpliendo condena por tráfico sexual. Los documentos detallan intercambios sobre la relación de Epstein con Trump y el club privado del mandatario, Mar-a-Lago, así como estrategias de comunicación ante posibles preguntas de medios de prensa.

Nuevos correos y las revelaciones sobre Trump

Los correos electrónicos muestran que Epstein y Maxwell discutían sobre el presidente estadounidense. En uno de 2011, Epstein se refirió a Trump como "ese perro que no ha ladrado", haciendo referencia a la presencia de víctimas en su casa sin que se mencionara al mandatario. Estos documentos aumentan la controversia sobre la relación de Trump con el fallecido empresario.

Nuevos correos del caso Epstein revelan vínculos con Donald Trump.

Otro correo, presuntamente enviado al periodista Michael Wolff en 2019, menciona a Mar-a-Lago y detalla cómo Trump habría pedido a Epstein que renunciara a su membresía, además de que conocía sobre las chicas involucradas. Estos intercambios ponen sobre la mesa la influencia de Epstein y la manera en que manejaba su relación con figuras políticas prominentes.

Trump niega vínculos pero la polémica persiste

Donald Trump ha negado reiteradamente cualquier vinculación con los delitos de abuso o tráfico sexual de Epstein y no ha sido acusado por ellos. Sin embargo, su relación con el empresario ha sido objeto de escrutinio y debate público, especialmente tras la publicación de estos correos electrónicos.

Durante su presidencia, Trump se mostró crítico respecto a la exigencia de más transparencia en el caso Epstein, calificándola como un "engaño". Incluso, llegó a demandar al medio The Wall Street Journal por la difusión de un dibujo obsceno que Epstein habría hecho en su honor, lo que evidencia la tensión entre el mandatario y los documentos relacionados con el magnate.