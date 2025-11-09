0
REGALO NAVIDEÑO para ciudadanos en EE. UU.: Donald Trump anuncia BONO DE $2.000 gracias a los aranceles

Donald Trump propone un bono de $2.000 para la mayoría de los estadounidenses financiado por los aranceles, en medio del cierre del Gobierno.

Gabriela Zevallos
Donald Trump anuncia bono de $2.000 para ciudadanos estadounidenses.
Donald Trump anuncia bono de $2.000 para ciudadanos estadounidenses.
El presidente Donald Trump ha presentado una nueva propuesta económica que promete entregar un bono de $2.000 a la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, financiado con los ingresos generados por los aranceles. Según Trump, los fondos se destinarían directamente a los ciudadanos, excluyendo únicamente a quienes perciben los ingresos más altos.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario resaltó que la economía estadounidense se encuentra en un momento de fortaleza, con niveles de inflación mínimos y un mercado de valores en máximos históricos. Según él, los aranceles han impulsado inversiones récord y el regreso de fábricas y plantas en todo el país, justificando la entrega del dividendo a la población.

El contexto político y judicial detrás de la propuesta

La propuesta de Trump se produce en un momento de tensión política y legal. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha expresado dudas sobre la legalidad de los aranceles impuestos a diversos países, cuestionando si el presidente tiene la facultad de imponer gravámenes sin la aprobación del Congreso.

Trump, en respuesta, defendió su interpretación de la Constitución y aseguró que la medida es completamente legítima. Este debate se desarrolla en paralelo con el cierre parcial del Gobierno federal, que ya cumple 40 días, debido a la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas sobre temas de gasto y subsidios de salud.

La situación ha afectado programas esenciales, como el SNAP y los servicios gubernamentales, mientras Trump insiste en que los fondos destinados a compañías de seguros podrían ser redirigidos directamente a los ciudadanos.

Impacto en la población y la economía

El bono propuesto por Trump, de $2.000 por persona, se convertiría en un estímulo directo para millones de estadounidenses, excluyendo solo a quienes tienen ingresos elevados. La medida busca reforzar la idea de que los aranceles pueden traducirse en beneficios tangibles para la población, al tiempo que se argumenta que la inversión y el empleo en manufactura han aumentado.

En paralelo, el debate sobre la política de aranceles y la distribución de fondos públicos genera un escenario de incertidumbre. Los demócratas condicionan la extensión de subsidios de Obamacare a la reapertura del Gobierno, mientras los republicanos necesitan consenso en el Senado para aprobar propuestas. Esta combinación de factores ha intensificado la polarización política y ha colocado a la población en espera de decisiones que afectan directamente su economía.

Fútbol Peruano