Recientemente, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, sorprendió al tomar la radical decisión de destituir a su embajador en Washington, EE. UU., Peter Mandelson, esto luego de que se revelaran nuevas informaciones sobre la relación del político con el difunto y delincuente sexual, Jeffrey Epstein.

Cabe precisar que el diplomático, conocido como el "Príncipe de las Tinieblas" durante su etapa como asesor mediático, Mandelson, ya había renunciado en dos oportunidades a su cargo en el gobierno laborista de Tony Blair, en los finales de los años 90 y principios de los 2000, debido a acusaciones de conducta inapropiada. AQUÍ todo sobre su complicada situación.

Confirman destitución de embajador británico en EE. UU. tras vínculos con Epstein

Los medios internacionales informaron sobre el último comunicado que envió el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, en el que se resaltó que el primer ministro solicitó a la canciller Yvette Cooper la destitución de Peter Mandelson como embajador, tras la inesperada divulgación de correos electrónicos que él envió a Jeffrey Epstein, en su momento.

En dicho comunicado, se detalló que "los correos evidencian que la magnitud y la naturaleza de la relación entre Mandelson y Epstein son significativamente distintas a lo que se conocía al momento de su nombramiento".

Asimismo, se reveló que Mandelson consideró que la primera condena de Epstein fue injusta y que debía ser cuestionada. En consecuencia a estos hechos, y considerando el impacto en las víctimas frente a los delitos cometidos por Epstein, el gobierno británico no dudó en anunciar que Mandelson "ha sido retirado como embajador con efecto inmediato".

Mandelson y su mensaje de apoyo a Epstein en el 2008

Es importante añadir que el despido de Mandelson se ha llevado a cabo tras la revelación de los periódicos The Sun y Bloomberg, en el que informaron sobre el envío de mensajes de apoyo a Jeffrey Epstein durante la investigación que enfrentaba en Estados Unidos por delitos sexuales en 2008.

En dichos correos, el político laborista le comentó a Epstein que lo estaba "siguiendo de cerca" y que estaba disponible "siempre que lo necesite". Además, le brindó consejos para lidiar con los fiscales. Incluso, también le sugirió a Epstein que "luchara por una liberación anticipada", justo antes de que el financiero recibiera una condena de 18 meses frente a sus delitos sexuales.