Recientemente, se informó que un reconocido cantante británico decidió sorprender a sus fans al mudarse de forma permanente a Estados Unidos, una inesperada medida que se dio como respuesta a su próxima gira por el país norteamericano.

Es bueno mencionar que esta acción llamó la atención de la prensa internacional y fue revelada por el propio artista en una reciente entrevista, donde también compartió detalles sobre su nuevo álbum, que tendrá el lanzamiento oficial este viernes 12 de septiembre. ¿De quién se trata? AQUÍ todo lo que se sabe.

Cantante británico toma decisión y traslada su residencia a Estados Unidos

Hace poco, se reveló la última acción de Ed Sheeran: el artista anunció su apresurada mudanza a Estados Unidos, revelando que se trasladará de manera definitiva por sus compromisos familiares y una gira programada en dicha nación.

En la entrevista con el podcast irlandés '2 Johnnies', el músico de 34 años reveló lo siguiente: "Siento que soy la única persona que se muda a Estados Unidos. Nos vamos a instalar allí". Cabe precisar que, hasta el momento, el compositor reside en una lujosa propiedad en el condado de Suffolk, Inglaterra, conocida como 'Sheeranville', la cual cuenta con una cómoda vivienda, un lago, una capilla y más lujos.

Asimismo, en la conversación, él manifestó su pasión por el Ipswich Town FC, equipo inglés del que posee un 1,4% de participación y que ha patrocinado en el pasado. "Fui a casi todos los partidos la temporada pasada. Creo que solo podré asistir a uno esta temporada", manifestó en otro momento, reflejando su compromiso con el club, a pesar de la distancia.

Su deseo de mudarse a vivir en Estados Unidos

Por otro lado, en su entrevista con el podcast 'Call me daddy', Ed Sheeran confesó su intención de trasladarse a Nashville, Tennessee, ciudad que considera su favorita en Estados Unidos.

En aquella oportunidad, reveló su objetivo de realizar "una transición a la música country". En tanto, el viernes, el reconocido artista llevará a cabo el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, titulado 'Play'.