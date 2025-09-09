Recientemente, el alcalde de Chicago, EE. UU., Brandon Johnson, no dudó en pronunciarse y asegurar que su administración no recibió aviso alguno sobre un sorpresivo y amplio operativo migratorio, el cual se llevó a cabo esta semana, por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Aquella redada, que recibió el nombre de "Operation Midway Blitz", no fue de su total agrado y ocasionó su rechazo. La situación ha ocasionado una gran preocupación en la comunidad local y el líder de este estado, de inmediato, reveló sus acciones con respecto a la materia de inmigración que ha implementado la nación. AQUÍ todo lo que se sabe.

Alcalde de Chicago denuncia a ICE por fuerte acción de la agencia contra extranjeros

'El Tiempo' y otros medios internacionales informaron que, hace poco, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó, mediante sus redes sociales, una inesperada operación, la cual estaba destinada a reforzar la aplicación de las leyes migratorias en Chicago, en esta última semana.

Tal como se leía en aquel comunicado, dicha acción estuvo enfocada en los inmigrantes ilegales con antecedentes criminales que terminaron siendo trasladados a Chicago y al estado de Illinois, esto bajo la creencia de que las políticas de santuario del gobernador Pritzker les brindarían protección.

Por su parte, el alcalde Johnson no dudó en oponerse frente a la implementación militarizada de la ley migratoria, advirtiendo sobre la falta de un debido proceso. Además, destacó que desde la llegada de Trump a la presidencia, se registraron más de 500 incidentes de violaciones a los derechos humanos en centros de detención, incluyendo muertes de detenidos y casos de abuso sexual de menores.

Al respecto, ante la posibilidad de que los residentes se sientan amenazados por estas duras redadas que se registraron sin ninguna contemplación, el alcalde instó a la comunidad a acceder al portal de recursos "Know Your Rights" para estar informados y conocer las últimas actualizaciones.

Otra ciudad en la que sorprende el incremento de agentes tras política migratoria

Por otro lado, es bueno saber que, en Boston, los medios locales confirmaron también un incremento en la presencia de agentes de ICE, esto luego que el Departamento de Justicia presentara una demanda contra la alcaldesa Michelle Wu por sus políticas a favor de los extranjeros indocumentados.