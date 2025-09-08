Atención, inmigrantes y ciudadanos: la Oficina de Grabado e Impresión (BEP), en Estados Unidos, informó recientemente sobre un próximo rediseño de los billetes de 20 y 100 dólares, esto en el marco de un plan que ha confirmado nuevas impresiones para la mayoría de las denominaciones de la moneda estadounidense.

Cabe precisar que ambas denominaciones son esenciales en las transacciones diarias; el billete de 20 dólares, el cual destaca como el más usado cotidianamente, mientras que el de 100 dólares es la opción para los que optan por ahorrar en efectivo. AQUÍ todo lo que se sabe al respecto y cuándo entra en circulación este cambio.

Nuevos billetes de 20 y 100 dólares en EE. UU.: ¿desde cuándo entra en circulación?

'El Cronista' y otros medios internacionales difundieron las últimas proyecciones de la Reserva Federal, en las cuales los billetes de USD 20, USD 100 y USD 1 son los que más circulan en el mercado estadounidense. La próxima edición de estos billetes, que incorporará innovadoras medidas de seguridad, ya cuenta con una fecha de emisión confirmada, asegurando su disponibilidad dentro de muy poco.

Asimismo, se informó que el rediseño de los billetes en mención tiene como finalidad fortalecer la seguridad, esto frente a las amenazas de falsificación. También se han añadido tecnologías avanzadas y características de seguridad que evitarán que se produzcan copias ilegales.

Cabe señalar que este proceso de rediseño ha demandado más de diez años de investigación y desarrollo, seguido de constantes pruebas y ajustes. Ahora, las nuevas características se están diseñando para poder satisfacer las necesidades de bancos comerciales, instituciones financieras y máquinas de procesamiento de billetes a nivel mundial.

Fecha de lanzamiento de los nuevos billetes y más

Tal como informaron los medios especializados y BEP, el diseño y la prueba de nuevos billetes implica la preparación de más de 10 millones de máquinas de equipos de billetes a nivel global, garantizando que los nuevos modelos sean aceptados sin ningún problema.

El cronograma de la Reserva Federal confirmó que los billetes de 20 dólares comenzarán a circular en 2030, seguidos por los de 100 dólares en 2034. Este sorpresivo plan a largo plazo buscará cumplir con el objetivo de modernizar la moneda estadounidense, minimizar el riesgo de falsificación y la inseguridad.