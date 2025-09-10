Abogada da buenas noticias a los inmigrantes: lista de beneficios que tendrán por la doble nacionalidad México–EE. UU.

En medio de la incertidumbre migratoria que enfrentan muchas familias mexicanas en Estados Unidos, la doble nacionalidad se ha convertido en una opción legal cada vez más buscada para proteger el futuro de los hijos nacidos en territorio estadounidense. Según informó la abogada de inmigración Sandra Prieto a Telemundo, este trámite es completamente legal y no genera conflictos con las autoridades estadounidenses.

Beneficios que tendrán los inmigrantes por la doble nacionalidad México–EE. UU.

La doble nacionalidad entre México y Estados Unidos ofrece una serie de ventajas tanto para quienes residen en ambos países como para aquellos que desean establecerse en alguno de ellos. Estas son:

Acceso a servicios y derechos en ambos países : Los ciudadanos con doble nacionalidad pueden acceder a servicios de salud, educación y otros beneficios sociales en México y EE. UU.

: Los ciudadanos con doble nacionalidad pueden acceder a servicios de salud, educación y otros beneficios sociales en México y EE. UU. Facilidad para viajar y residir : Permite a los individuos viajar, trabajar y residir legalmente en ambos países sin restricciones significativas.

: Permite a los individuos viajar, trabajar y residir legalmente en ambos países sin restricciones significativas. Participación política : Los ciudadanos pueden votar y participar en procesos electorales en ambos países, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

: Los ciudadanos pueden votar y participar en procesos electorales en ambos países, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. Protección consular: En caso de situaciones legales o emergencias en el extranjero, los ciudadanos con doble nacionalidad pueden recibir asistencia de ambas naciones.

¿Qué necesito para obtener la doble nacionalidad?

El proceso es bastante sencillo. Solo tienes que:

Acudir al consulado mexicano más cercano.

Llevar el acta de nacimiento del menor.

Llevar la identificación del menor.

Presentar el acta e identificación del padre o madre mexicana.

En algunos casos, presentar testigos.

En ciertos casos, llevar el acta de matrimonio.

Si te interesa, puedes acudir a cualquiera de los consulados de México en Estados Unidos, donde te brindarán toda la información y orientación que necesites sobre los requisitos y los pasos a seguir. También puedes consultar el sitio oficial del Gobierno de México para obtener más detalles.

La abogada de inmigración Sandra Prieto le contó a Telemundo que hay personas que, aunque no están en peligro de ser deportadas, están optando por hacer este trámite desde México como una medida de precaución. Ella explica que, dada la situación actual en Estados Unidos, muchas prefieren tener la opción de mudarse a México sin problemas en caso de que en algún momento lo necesiten.