Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció las últimas modificaciones que se llevarán a cabo en los métodos de pago para las solicitudes y peticiones migratorias. Ahora, será posible el uso de débito directo, mientras que los cheques y giros postales ya no serán aceptados, bajo ninguna circunstancia.

Cabe mencionar que esta sorpresiva medida tiene como finalidad modernizar y agilizar el proceso de pago para los usuarios en el país de Donald Trump. AQUÍ todos los detalles.

Cambios de métodos de pagos para los trámites migratorios tras fin de cheques en EE. UU.

'CNN' y la agencia federal, mediante un comunicado oficial, informaron a los solicitantes que, a partir de ahora, podrán realizar transferencias directas desde cuentas bancarias en toda la nación americana, esto con el fin de "reducir el tiempo y el personal necesario para procesar cheques y giros postales, así como minimizar los riesgos de fraude, pérdida de pagos y robos".

Al respecto, un portavoz del USCIS salió al frente para resaltar que, "más del 90% de nuestros pagos se efectúan mediante cheques y giros postales, lo que genera demoras en el procesamiento".

Estos son los cambios de métodos de pagos para los trámites migratorios tras fin de cheques en Estados Unidos.

El comunicado de la entidad también confirmó que los peticionarios tendrán que contar con fondos suficientes en sus cuentas para cubrir todas las tarifas de presentación, advirtiendo que, si no es así, USCIS rechazaría cualquier solicitud si la transacción es denegada.

En ese contexto, el abogado migratorio Daniel Stephen Larson, con sede en San Francisco, de la mano de CNN, reveló que esta modificación podría acelerar los trámites, aunque advirtió que podría impactar negativamente a los clientes mayores y a aquellos sin cuentas bancarias en el país.

En tanto, es importante saber que, para quienes no dispongan de una cuenta en Estados Unidos y deseen utilizar una tarjeta de crédito, es fundamental completar el formulario G-1450, el cual ofrece más opciones de pago para las tarifas requeridas. No obstante, ya sea mediante débito o crédito, es básico que la cuenta o tarjeta tenga fondos suficientes para evitar el rechazo del trámite.

¿Hasta qué fecha Uscis seguirá enviando recibiendo cheques en EE. UU.?

Por otro lado, es bueno saber que USCIS seguirá aceptando pagos en cheques y giros hasta el 28 de octubre, que es la fecha máxima. Esta inesperada medida también está vinculada a un decreto que fue firmado en marzo de este año por el presidente Donald Trump.

Con ello, se ha promovido una transición hacia pagos digitales, pese a que la orden también brinda excepciones que no están previstas por USCIS.