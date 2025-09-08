Alerta, inmigrantes en EE. UU.: USCIS publica importante aviso sobre el examen de ciudadanía americana en la era Trump

Los asesores del presidente Donald Trump están impulsando cambios para hacer más riguroso el examen de naturalización que deben aprobar los inmigrantes para obtener la ciudadanía americana. La intención es elevar el nivel de dificultad de la prueba, asegurando que los nuevos ciudadanos tengan un conocimiento sólido sobre la Constitución y las responsabilidades cívicas.

USCIS publica importante aviso sobre el examen de ciudadanía americana durante la era Trump

Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), afirmó en X que el examen de ciudadanía americana actual es demasiado sencillo y que algunos solicitantes recurren a trampas para aprobarlo.

En un evento público organizado por el Centro de Estudios de Inmigración, Edlow expresó su preocupación por la falta de rigurosidad en las evaluaciones y mencionó que ha recibido reportes inquietantes de distintas oficinas.

"El estatuto dice que buscamos apego a la Constitución, buscamos una comprensión de la responsabilidad cívica de ser ciudadano estadounidense, buscamos una comprensión real y la capacidad de leer, hablar y escribir el idioma inglés… [Solo] seis de cada 10 preguntas [de una lista de 100 preguntas públicas]… es lo que la gente tiene que responder correctamente [para aprobar]".

Trump busca endurecer el examen de ciudadanía en EE. UU.

Cambios en el examen para garantizar comprensión real del civismo y el inglés

De acuerdo con Edlow, la ley exige que los aspirantes demuestren un compromiso genuino con la Constitución, así como la capacidad para leer, hablar y escribir en inglés. Actualmente, para aprobar, basta con responder correctamente 60 de las 100 preguntas disponibles públicamente.

Sin embargo, el director del USCIS señaló que el examen será reformado para incluir preguntas más complejas y reflexivas, con el fin de evaluar de manera más profunda la comprensión que tienen los solicitantes sobre el significado de ser ciudadano estadounidense.

Entre las ideas para modernizar la prueba está la posibilidad de implementar un formato estandarizado en el que los solicitantes se presenten en diferentes fechas y redacten un ensayo sobre el significado de ser estadounidense. Esto permitiría evaluar mejor la comprensión real y el apego a los valores constitucionales, en lugar de limitarse a preguntas simples como nombrar días festivos o ramas del gobierno.

Según el gobierno, el propósito es prevenir un supuesto fraude migratorio.

Diferencias con la política migratoria durante la administración Biden

Durante la presidencia de Joe Biden, el proceso para obtener la ciudadanía americana y los permisos de trabajo se aceleró, con el objetivo de facilitar la integración en una nación con alta diversidad inmigrante. Edlow explicó que, en ese periodo, se formulaban preguntas muy básicas y se asumía la veracidad de las demás respuestas para agilizar las entrevistas. Este método fue criticado por reducir el nivel de exigencia.

Revisión exhaustiva de antecedentes y retorno a entrevistas con vecinos

Además de endurecer el examen, USCIS planea reforzar las investigaciones sobre la personalidad y las afiliaciones de los candidatos a la ciudadanía americana. También se contempla reactivar la política previa a la administración de Biden, que incluye entrevistar a los vecinos de los aspirantes para verificar la información y prevenir fraudes.

Edlow concluyó: "Le estoy declarando la guerra a cualquiera que quiera obtener un beneficio sin aceptar la responsabilidad de ser ciudadano".