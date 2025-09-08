- Hoy:
Confirmada mala noticia para inmigrantes documentados: hoy no podrás ni ingresar ni salir de EE. UU si cometes estos errores con tu pasaporte
Chequear el estado de tu pasaporte americano con tiempo no es solo un consejo, sino una acción clave para asegurar que tu viaje sea tranquilo y sin sorpresas.
¿Sabías que un error en tu pasaporte americano puede arruinar tus planes de viaje y, en el peor de los casos, impedirte entrar o salir de Estados Unidos? Para los inmigrantes con documentos legales, esto es un asunto serio. Un pequeño descuido con este documento vital puede causar retrasos prolongados, interrogatorios exhaustivos e incluso la negación de entrada al país. Aprende qué aspectos debes verificar antes de viajar para garantizar que tu entrada y salida sean rápidas y sin problemas, protegiendo así tu estatus migratorio.Tener un pasaporte vigente y en buen estado es obligatorio.
Inmigrantes documentados no podrán ingresar ni salir de EE. UU. si cometen estos errores con su pasaporte americano
Aunque tu pasaporte esté vigente, si está dañado, las autoridades migratorias de Estados Unidos podrían negarte la entrada o la salida del país. Por eso, es muy importante que revises bien tu pasaporte americano antes de viajar para evitar estos errores que podrían impedirte entrar o salir de EE. UU.:
- Páginas faltantes, arrancadas o rotas.
- Daños físicos como manchas, quemaduras, humedad o dobleces.
- Datos ilegibles: nombre, número, foto o fecha de vencimiento borrosos.
- Chip electrónico dañado o alterado en pasaportes biométricos.
- Fotografía borrosa, rayada o descolorida.
- Cualquier tachadura, enmienda o señal de manipulación en la portada o páginas internas.
¿Qué se necesita para sacar el pasaporte americano?
Si es tu primera vez solicitando un pasaporte de Estados Unidos o no calificas para renovar por correo, deberás acudir personalmente a una oficina de pasaportes. Los documentos necesarios son:
- Formulario DS-11: Llena el formulario en línea, imprímelo, pero no lo firmes hasta que un agente autorizado te lo indique.
- Prueba de ciudadanía: Presenta un documento original, como acta de nacimiento certificada, certificado de naturalización, certificado de ciudadanía, o un pasaporte anterior.
- Identificación con foto válida: Puede ser licencia de conducir, pasaporte anterior, identificación militar o gubernamental vigente.
- Foto reciente: Una foto a color de 2x2 pulgadas (5x5 cm) con fondo blanco, tomada en los últimos 6 meses.
- Fotocopias: Lleva copias de ambos lados de tus documentos de ciudadanía e identificación.
- Pago: La tarifa se paga generalmente con cheque o giro postal; no se acepta efectivo ni tarjetas para la tarifa del gobierno.
Consejos para evitar problemas con tu pasaporte en el aeropuerto de Estados Unidos
- Asegúrate de que tu pasaporte tenga al menos 6 meses de vigencia antes de viajar, ya que muchos países lo requieren.
- Usa fundas para protegerlo y evita dañarlo con agua, calor o dobleces.
- No hagas anotaciones ni marcas personales; solo deben estar los sellos oficiales.
- Renueva tu pasaporte con tiempo para evitar sorpresas.
- Verifica que tengas páginas libres para sellos o visas según el destino.
- Guarda tu pasaporte en un lugar seguro para evitar pérdidas o robos.
- Si es biométrico, trata con cuidado la zona del chip para que no se dañe.
