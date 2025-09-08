Alerta, inmigrantes indocumentados en Chicago: Donald Trump advierte de una "guerra" con polémica imagen en Truth Social

Este fin de semana, el presidente Donald Trump volvió a estar en el centro de las noticias al publicar en Truth Social una imagen creada con inteligencia artificial. En esta ilustración, Trump se muestra en una postura de combate, amenazando con declarar una "guerra" contra la ciudad de Chicago, que está bajo el mando del Partido Demócrata y que él ha señalado como su próximo foco en la batalla contra la inmigración y la delincuencia.

La respuesta al alarmante mensaje de Trump fue inmediata.

Simbolismo bélico en el mensaje de Donald Trump en Truth Social

Después de renombrar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, Trump utilizó una imagen en la que aparece encarnando al teniente coronel William Kilgore, personaje de la película clásica Apocalypse Now (1979), interpretado por Robert Duvall. En el fondo se puede ver el skyline de Chicago rodeado de helicópteros y llamas, recreando un escenario de conflicto bélico.

El texto que acompaña la imagen dice: "Chicago está a punto de entender por qué se llama Departamento de GUERRA", una frase adaptada de la icónica película que hace referencia a su intención de enviar la Guardia Nacional a la ciudad, siguiendo el patrón de militarización que ha implementado en Washington D.C. Además, Trump parodia el título del filme, bautizando su amenaza como 'Chipocalypse Now'.

Reacciones inmediatas de líderes locales ante la amenaza

La imagen y el mensaje no pasaron desapercibidos y generaron una ola de críticas inmediatas. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, reaccionó de manera contundente en la red social X, calificando la amenaza como inaudita y alarmante.

"El presidente de Estados Unidos está amenazando con ir a la guerra contra una ciudad estadounidense. Esto no es un juego ni algo normal", afirmó, y añadió que Trump no es un líder fuerte, sino alguien dominado por el miedo, asegurando que Illinois no se dejará intimidar.

Por su parte, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, condenó las declaraciones de Trump, calificándolas como indignas y peligrosas para la democracia.

"Estas amenazas están muy por debajo del honor de nuestra nación. Lo que Trump realmente quiere es invadir nuestra ciudad y violar nuestra Constitución. Debemos proteger nuestra democracia frente a este autoritarismo y cuidarnos mutuamente para defender Chicago", manifestó.