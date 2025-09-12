Hace unas horas, se dio una actualización importante sobre el caso de Charlie Kirk, quien perdió la vida tras ser asesinado a disparos en un evento. El gobernador de Utah, EE. UU., Spencer Cox, confirmó que el sospechoso de aquella tragedia se encuentra bajo custodia. Tyler Robinson, de 22 años, ha sido identificado como el presunto autor del crimen. "Lo tenemos", afirmó el mandatario frente a la prensa.

Asesinato de Charlie Kirk: identifican a su agresor y este podría ser su destino

BBC y otros medios comunicaron sobre lo último que se sabe de este caso. Y es que, recientemente, el gobernador de Utah, Spencer Cox informó que un familiar de Robinson se comunicó con un amigo, quien no dudó en alertar a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington sobre una posible confesión del sospechoso, en relación a un incidente.

En medio de esta investigación sobre el tiroteo que afectó a Charlie Kirk, un destacado activista de la derecha y aliado de Trump, se han generado múltiples rumores y desinformación. Cox, en una conferencia de prensa destacó la necesidad de discernir la verdad en medio de la confusión, señalando que adversarios externos, incluidos bots de Rusia y China, intentaron propagar información errónea al respecto.

Mientras, por su parte, el FBI y las autoridades de Utah continúan su labor y en plena investigación. Si bien, hasta el momento no se han brindado detalles adicionales sobre el caso. Un video reciente del sospechoso, que muestra su caída desde un tejado tras el tiroteo, fue difundido, y se ha ofreció una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a su arresto.

Tyler Robinson, sospechoso de asesinato de Charlie Kirk.

Como se recuerda, Kirk, quien fue herido durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, fue declarado muerto por Trump, quien también anunció su intención de otorgarle la Medalla Presidencial de la Libertad. Así como Robinson, hubo otras personas que también, en su momento, fueron arrestadas, pero fueron liberadas tras no tener nada que ver en el caso.

No obstante, el joven de 22 años se ha convertido en el verdadero objeto de las autoridades, quienes lo señalan como el sospechoso y actor de aquel hecho.

¿Qué más se sabe sobre Tyler Robinson y por qué lo acusan de ser el agresor de Charlie Kirk?

Por otro lado, es bueno mencionar que, en una temprana conferencia de prensa del FBI con el gobernador de Utah, Spencer Cox, la autoridad señaló lo siguiente: "Lo tenemos".

Asimismo, enfatizó que un familiar de Tyler Robinson se contactó con un amigo de la familia, quien terminó llamando a un sheriff a quien le confesó que tenía información sobre Robinson. No se conoce más datos oficiales, pero, en las redes sociales y como parte del trabajo de investigación de BBC, se supo que, aparentemente, vive Cedar City, Utah y que le confesó a su padre sobre lo sucedido.