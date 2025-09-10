Charlie Kirk, conocido comentarista y activista conservador, así como un estrecho aliado del presidente Donald Trump, perdió la vida este miércoles después de recibir un disparo en el cuello durante un evento universitario en Utah.

El propio Trump confirmó la triste noticia en su red social Truth Social, describiendo a Kirk como una figura grande e incluso legendaria. "Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", agregó.

Charlie Kirk fue herido de un disparo en el cuello mientras debatía en la Universidad Utah Valley frente a cientos de personas, según videos en redes sociales. Aunque al principio se informó que alguien había sido arrestado, The New York Times aclaró que esa persona no es el responsable.

La policía continúa buscando al atacante, informa CBS

La policía sigue buscando al sospechoso del tiroteo, según informó CBS News, citando a fuentes cercanas a la investigación. Por ahora, las autoridades no han declarado la zona segura para el público. La Universidad del Valle de Utah (UVU) pidió a quienes están en el campus que permanezcan en sus lugares hasta que la policía los escolte de forma segura. Los agentes están recorriendo el campus edificio por edificio para evacuar a las personas.

¿Quién fue Charlie Kirk, el líder juvenil conservador y aliado de Trump?

Charlie Kirk fue un destacado activista conservador y figura mediática en Estados Unidos, además de un aliado cercano del presidente Donald Trump. A sus 31 años, murió tras un tiroteo en una universidad de Utah. Era conocido por organizar debates al aire libre en campus universitarios de todo el país.

En 2012, con apenas 18 años, cofundó Turning Point USA, una organización estudiantil que promueve ideales conservadores en universidades de tendencia liberal. Su podcast diario y redes sociales solían mostrar sus debates sobre temas como la identidad transgénero, el cambio climático, la fe y los valores familiares.