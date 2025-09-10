Política de inmigración de Trump para 2025: ICE elimina hoy un paso crucial del protocolo para arrestos de inmigrantes

Bajo la bandera de una política de "tolerancia cero" hacia la inmigración irregular, el gobierno de Trump ha aumentado considerablemente las operaciones de control y deportación en todo el país. Hoy, NBC News informó sobre un cambio importante en los protocolos de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que elimina un procedimiento que antes brindaba cierta protección a los inmigrantes durante los arrestos.

ICE elimina hoy un paso clave del protocolo de arresto de inmigrantes en EE. UU.

Durante más de 15 años, los oficiales de la división de Operaciones de Deportación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos debían completar un formulario detallado antes de realizar cualquier arresto de inmigrantes. Este documento incluía información clave sobre el objetivo, como nombre, apariencia, direcciones conocidas, empleo, historial migratorio y antecedentes penales, y requería la aprobación de un supervisor antes de proceder.

Este año, según informaron seis funcionarios y agentes actuales y anteriores de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a NBC News, esta política fue eliminada.

La fecha exacta del cambio no está clara, pero ocurrió antes del verano. Darius Reeves, exdirector de la oficina local de ICE en Baltimore, indicó que se informó a los agentes sobre la eliminación del formulario, justificada por considerarlo "una pérdida de tiempo". No obstante, Reeves afirmó que esta hoja era "una herramienta valiosa" para mantener el control y la rendición de cuentas en las operaciones.

La secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó a NBC News que el formulario tradicional fue sustituido por una plataforma digital optimizada para permitir a los agentes centrarse más en el trabajo de campo, sin dejar de recopilar la misma información. No obstante, Reeves y otros exfuncionarios señalaron que no se les presentó ninguna nueva plataforma como reemplazo y que los formularios ya se llenaban electrónicamente con datos computarizados.

Política de inmigración de Trump para 2025 genera arrestos más espontáneos y con menor supervisión

La eliminación de esta hoja de trabajo contribuye a explicar la naturaleza aparentemente improvisada de los arrestos recientes en ciudades como Los Ángeles y Washington, D. C.

Funcionarios de la administración Trump, como el "zar" fronterizo Tom Homan, han declarado que su enfoque está en arrestar a inmigrantes con antecedentes penales, a quienes califican como "lo peor de lo peor". Sin embargo, la presión por cumplir con las promesas de deportaciones masivas ha llevado a ICE a detener a un número creciente de personas, independientemente de si tienen antecedentes o no.

ICE ha iniciado redadas masivas en zonas con alta presencia de inmigrantes.