Recientemente, el Congreso de Estados Unidos sorprendió al realizar una inusual audiencia en la que varios testigos, entre ellos, militares y veteranos del ejército, declararon haber observado fenómenos anómalos no identificados (FANI) en distintas zonas del país americano.

Este inesperado evento revivió la discusión sobre el nivel de conocimiento que tiene el gobierno federal acerca de los objetos voladores no identificados, comúnmente conocidos como ovnis. Esta sesión generó diversos comentarios sobre la posible existencia de información clasificada relacionada con estos fenómenos. AQUÍ todo lo que se reveló.

Audiencia sobre avistamientos de OVNIS en el Congreso de EE. UU.

'Univisión' y otros medios compartieron datos de la audiencia, convocada por el grupo de trabajo sobre la desclasificación de secretos federales del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, en EE. UU., se llevó a cabo con la intención de aumentar la transparencia gubernamental en torno a los avistamientos de objetos voladores no identificados (ovnis) y otras investigaciones.

La jefa de este grupo, Anna Paula Luna, señaló que "el pueblo estadounidense merece la máxima transparencia del gobierno federal sobre los avistamientos, adquisiciones e investigaciones de FANI y sobre si representan una amenaza potencial para la seguridad de los estadounidenses".

En medio de la tercera sesión dedicada al fenómeno ovni, se anunció que un militar en activo, dos veteranos del Ejército y un periodista decidieron compartir sus experiencias bajo juramento. Luna, por su parte, subrayó la importancia de conocer "lo que sabemos, lo que no sabemos y por qué en una sociedad libre nos cuentan tan poco".

Testimonios sobre avistamientos de ovnis en EE. UU.

En la reunión se contó el testimonio de Jeffrey Nuccetelli, un exmiembro de la Fuerza Aérea, quien relató hasta cinco avistamientos de fenómenos inexplicables ocurridos en la base de Vandenberg, California, entre 2003 y 2005.

Durante el primer incidente, mientras se encontraba de servicio, señaló que había un "enorme cuadrado rojo brillante que flotaba silenciosamente" sobre dos instalaciones de defensa antimisiles. Confesó que muchos gritaron: "¡Viene directo hacia nosotros! ¡Ya está aquí!".

Por su parte, Nuccetelli difundió sus experiencias, argumentando que la sociedad tiene derecho a conocer una verdad que ha permanecido "oculta" debido al "estigma y confusión" que rodea esteimpensado tema. Alexandro Wiggins, suboficial superior de la Marina en activo, también presentó un video grabado el 15 de febrero de 2023 desde el buque USS Jackson, en el que afirmó haber visto un objeto luminoso emergiendo del océano.