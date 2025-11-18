- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile
- España vs Turquía
- Bolivia vs Japón
- Costa Rica vs Honduras
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
PELIGRO para residentes: esto exige Estados Unidos si pasas más de un año FUERA del país
EE.UU. obliga a los residentes que superan un año fuera del país a solicitar la visa SB-1 para conservar su estatus y demostrar vínculos reales con la nación.
El gobierno de Estados Unidos mantiene reglas estrictas para quienes poseen la residencia permanente: si un residente permanece fuera del país por más de un año o supera la validez de su permiso de reingreso debe gestionar una visa especial para poder volver y conservar su estatus. Esta exigencia aplica tanto a titulares de Green Card como a residentes condicionales, según detalla el Departamento de Estado (DOS).
PUEDES VER: ALERTA ciudadanos de Estados Unidos: histórica ola de calor afectará a más de 100 millones de personas en pleno noviembre
Los organismos migratorios explican que la simple posesión de la Green Card no garantiza el reingreso cuando se ha excedido el plazo permitido. En esos casos, el residente debe solicitar la visa de inmigrante SB-1, un documento reservado para quienes necesitan volver a Estados Unidos tras una ausencia prolongada. Su aprobación requiere presentar evidencia que justifique el tiempo fuera del país y demostrar que se mantuvieron vínculos reales con EE.UU., según USCIS y el DOS.
Requisitos clave del gobierno para residentes permanentes.
La regla responde a una política clara: asegurar que quienes poseen residencia realmente mantienen lazos efectivos con la nación. Si la persona no logra demostrar que su ausencia obedeció a motivos ajenos a su control, las autoridades pueden considerar que abandonó la residencia.
¿Qué pasa si un residente permanece fuera de EE.UU. por más de un año?
Cuando la ausencia supera los 12 meses, o cuando vence un permiso de reingreso (habitualmente válido por hasta dos años), el residente debe solicitar la visa SB-1 antes de intentar volver al país. La autoridad consular evaluará la información presentada y decidirá si la persona puede ser readmitida como residente permanente.
Cómo iniciar el trámite para la visa SB-1
El proceso se realiza desde la embajada o consulado de Estados Unidos en el país donde se encuentra el solicitante. Las autoridades recomiendan iniciarlo al menos tres meses antes de la fecha prevista de regreso.
Para empezar, es necesario presentar:
- Formulario DS-117
- Green Card
- Pasaporte vigente
- Permiso de reingreso, si se posee
- Evidencias que confirmen fechas de viaje, vínculos con EE.UU. y motivos de la ausencia
El trámite incluye una entrevista consular en la que se revisa toda la documentación.
¿Quiénes están obligados a solicitar esta visa?
Toda persona con residencia permanente o condicional que haya superado:
- Un año fuera de EE.UU., o
- El límite de su permiso de reingreso
Quedan exceptuados quienes ya cuentan con una aprobación previa como “residente que retorna” y regresan dentro del plazo autorizado.
Causas válidas para justificar ausencias prolongadas
El DOS y USCIS reconocen justificantes como:
- Emergencias médicas documentadas
- Crisis familiares graves
- Desastres naturales
- Obligaciones laborales vinculadas a empresas estadounidenses
En todos los casos se requiere evidencia comprobable.
¿Qué ocurre si no se solicita la visa SB-1?
No gestionar esta visa puede llevar a que el residente pierda su estatus migratorio. Entre los motivos de abandono se incluyen:
- Ausencias mayores a un año sin permiso
- No regresar dentro del plazo del permiso de reingreso
- Incapacidad de demostrar intención de volver a EE.UU.
Sin esta visa, la persona no puede ser readmitida como residente y necesitará iniciar un nuevo proceso migratorio desde cero.
Dónde se realiza el trámite y tiempos de espera
La solicitud se gestiona únicamente en embajadas o consulados estadounidenses. El tiempo de procesamiento varía según cada sede, por lo que el DOS aconseja iniciar con anticipación. Los formularios e instrucciones oficiales están disponibles en los portales del DOS y de cada misión diplomática.
Documentación necesaria
Para avanzar en el trámite, se puede solicitar:
- Formulario DS-117
- Green Card y pasaporte vigente
- Permiso de reingreso (si existiera)
- Registros de entradas y salidas
- Declaraciones de impuestos, documentos laborales, reportes médicos u otras pruebas
- Examen médico migratorio, si la oficina consular lo requiere
¿Por qué es tan importante cumplir los plazos?
La residencia permanente implica mantener lazos activos con Estados Unidos. El DOS señala que la visa SB-1 solo se aprueba cuando el solicitante demuestra que la ausencia fue involuntaria y que mantiene una conexión real con el país. Este procedimiento es clave para quienes enfrentan situaciones extraordinarias que les impiden regresar a tiempo. Permite recuperar el estatus migratorio, pero exige un proceso estricto, documentado y evaluado caso por caso en cada consulado.
- 1
GOLPE directo a inmigrantes: Estados Unidos ordena SUSPENDER licencias de conducir en estos estados
- 2
ALERTA en Walmart de Concord: reportan el hallazgo de dos personas muertas en estacionamiento y testigo hace revelación
- 3
ALERTA inmigrantes: La "Ley de Registro" podría abrir el camino a la residencia para millones sin papeles en EE. UU.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90