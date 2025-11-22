- Hoy:
HISTÓRICO encuentro en la Casa Blanca: Donald Trump recibe a Zohran Mamdani pese a su desacuerdo por su elección como alcalde de Nueva York
Trump se reunió con Zohran Mamdani para abordar el costo de vida en Nueva York, a pesar de las críticas del mandatario estadounidense por su elección.
El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, en un encuentro que ambos calificaron de "productivo". La reunión se centró en los principales desafíos que enfrentan los neoyorquinos, desde el alto costo de vida hasta la falta de vivienda asequible y el acceso a servicios básicos.
PUEDES VER: TERROR en Nueva York tras macabro hallazgo de pareja muerta en el Bronx: los motivos son un misterio
El diálogo marcó un momento inusual de cordialidad entre dos figuras con posturas políticas muy distintas. Tanto Trump como Mamdani coincidieron en la necesidad de trabajar juntos para mejorar la vida de los 8,5 millones de habitantes de la ciudad.
Acuerdos y puntos en común
Durante la reunión, el presidente destacó que ambos comparten objetivos sobre la vivienda y la asequibilidad de alimentos. "Queremos que esta ciudad que amamos le vaya muy bien", dijo Trump, y resaltó que la cooperación federal será clave para implementar soluciones efectivas.
Trump recibe a Mamdani en la Casa Blanca pese a diferencias políticas.
Mamdani agradeció la apertura del mandatario y enfatizó la importancia de abordar la crisis de vivienda, los altos precios de los comestibles y los servicios públicos. "Agradecí la reunión con el presidente; como él dijo, fue una reunión productiva enfocada en un lugar de admiración y amor compartidos, la ciudad de Nueva York" , declaró el alcalde electo.
Diferencias políticas y gestos de buena voluntad
A pesar de sus diferencias, Trump señaló que Mamdani podría sorprender tanto a conservadores como a progresistas por su enfoque. "Creo que él es diferente, y eso puede ser de una manera muy positiva, pero creo que él es diferente, ya sabes, a tu tipo típico de persona, se postula, gana, se convierte en alcalde", dijo el presidente. "Él tiene la oportunidad de hacer algo realmente grande por Nueva York", agregó.
Ambos líderes también tocaron temas delicados como la interacción del Departamento de Policía de Nueva York con ICE. Trump aseguró que trabajarán para "sacar a las personas horribles" sin conflictos, y Mamdani reafirmó que priorizará la seguridad sin cooperar directamente con agentes federales en inmigración.
