Florida endurece la ley: alterar una placa ahora puede costarte hasta USD 5.000 y dejarte con antecedentes penales

Desde el 1 de octubre de 2025, Florida activó una normativa mucho más estricta para impedir cualquier tipo de modificación en las placas vehiculares. La reforma, aprobada a través de la House Bill 253, convierte en delito acciones que antes solo implicaban una multa administrativa, afectando a todos los conductores con vehículos registrados en el estado.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV) confirmó la entrada en vigor de las nuevas reglas y advirtió que la vigilancia será más rigurosa en carreteras, autopistas y puntos de control. La medida responde al aumento de casos donde las matrículas eran alteradas para evitar peajes, cámaras de tránsito o investigaciones policiales.

¿Qué prohíbe exactamente la nueva ley de Florida?

La HB 253 establece que cualquier manipulación que cambie la apariencia, color, visibilidad o funcionamiento de la placa será considerada delito. Entre las acciones prohibidas se incluyen:

Cambiar el color original de la matrícula.

Usar sprays, laminados, recubrimientos o tintes.

Colocar cubiertas transparentes, ahumadas o polarizadas.

Añadir luces, dispositivos electrónicos o accesorios reflectantes.

Instalar mecanismos que giren, oculten o tapen la placa.

Todas estas prácticas están contempladas en los Estatutos de Florida 316.605 y 320.061.

Sanciones: multas, cárcel y antecedentes

Las penalidades dependen del tipo de manipulación y del rol del conductor:

Alterar o cubrir la placa: delito menor de segundo grado (hasta 60 días de cárcel + multa de USD 500).

delito menor de segundo grado (hasta 60 días de cárcel + multa de USD 500). Comprar o poseer dispositivos para ocultarla: mismo cargo y sanción.

mismo cargo y sanción. Fabricar o vender estos aparatos: delito menor de primer grado (hasta un año de cárcel + USD 1.000 de multa).

delito menor de primer grado (hasta un año de cárcel + USD 1.000 de multa). Usarlos en actividades delictivas: delito grave de tercer grado (hasta 5 años de prisión + USD 5.000 de multa).

El FLHSMV indicó que cada caso será evaluado según la intención, gravedad y reincidencia del conductor.

Accesorios prohibidos en las matrículas

La agencia estatal especificó una lista de elementos que no pueden colocarse en las placas:

Marcos decorativos que cubran números, letras o sellos.

Vinilos, cintas o recubrimientos plásticos.

Protectores solares, filtros antirreflejos o cubiertas oscuras.

Dispositivos automáticos para girar o ocultar la matrícula.

“Cualquier elemento que reduzca la visibilidad o lectura de la placa queda prohibido”, reiteró el departamento.

¿Qué deben hacer los conductores para evitar sanciones?

Para cumplir la ley, las autoridades recomiendan:

Mantener la placa limpia y sin obstrucciones.

Retirar cualquier marco o accesorio que oculte parte de los caracteres.

Verificar la iluminación trasera para asegurar su lectura nocturna.

No instalar productos adicionales ni recubrimientos.

Usar la placa en la ubicación correcta y con sujetadores reglamentarios.

La revisión preventiva puede evitar desde multas hasta la inmovilización del vehículo.

Por qué Florida decidió endurecer la ley

El aumento del uso de dispositivos para manipular placas tres veces más casos en dos años, según la Asociación de Jefes de Policía motivó la reforma. Las autoridades aseguran que la alteración de matrículas complica las investigaciones, fomenta la evasión de peajes y dificulta la seguridad vial.

¿Qué cambia con esta ley y qué sigue igual?

Cambia:

Toda alteración o recubrimiento ahora es delito penal, no solo infracción administrativa.

Genera antecedentes judiciales.

