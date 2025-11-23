- Hoy:
MUCHO CUIDADO, viajeros en EE. UU.: TSA propone tarifa de 18 USD para quienes vuelen sin REAL ID
La TSA propone cobrar 18 USD a pasajeros sin REAL ID o pasaporte en vuelos nacionales de EE.UU., financiando sistemas biométricos de seguridad.
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció una propuesta que afectará a los pasajeros de vuelos nacionales en Estados Unidos. La iniciativa plantea una tarifa de 18 dólares para quienes no presenten un REAL ID o pasaporte válido al pasar los controles de seguridad en aeropuertos. La medida busca financiar la instalación de quioscos biométricos y sistemas automatizados de verificación de identidad.
PUEDES VER: ATENCIÓN viajeros: esto es lo que REALMENTE ocurre si tu nombre aparece en la lista de exclusión aérea del FBI
Esta propuesta, aún en consulta pública, se aplica a ciudadanos estadounidenses y residentes mayores de 18 años. Su objetivo principal es modernizar los procesos de identificación y garantizar mayor seguridad en los vuelos nacionales, siguiendo los estándares federales establecidos tras la ley del REAL ID de 2005.
Detalles de la tarifa TSA y el sistema alternativo
Los pasajeros sin documentos válidos podrán acceder a un procedimiento alternativo mediante el pago de 18 USD, que tendrá validez por diez días consecutivos. Durante ese periodo, podrán usar el sistema biométrico tantas veces como sea necesario sin abonar nuevamente la tarifa.
TSA propone tarifa de 18 USD para personas que viajen sin REAL ID o pasaporte.
El sistema alternativo incluye quioscos automatizados y software de reconocimiento facial, que coteja la información biométrica y biográfica del viajero con bases de datos oficiales. Aun así, la TSA aclara que el pago no garantiza el embarque si la identidad no puede verificarse correctamente.
Documentos aceptados y excepciones
Para abordar vuelos nacionales, los pasajeros deben presentar REAL ID, pasaporte estadounidense vigente, credenciales militares o documentos específicos autorizados para diplomáticos y residentes legales. Menores de 18 años acompañados de adultos con identificación válida quedan exentos.
Además, la TSA contempla excepciones en situaciones de emergencia médica o familiar. Los supervisores evaluarán caso por caso, permitiendo el acceso sin pagar la tarifa si se trata de circunstancias justificadas.
Motivos y marco legal de la propuesta
La medida responde a la ley federal del REAL ID, aprobada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y busca financiar la modernización tecnológica de los aeropuertos. La recaudación cubrirá quioscos biométricos, personal y la infraestructura necesaria durante el periodo de transición.
La propuesta se encuentra en etapa de consulta pública, donde ciudadanos y organizaciones pueden enviar comentarios antes de que la TSA defina la implementación final. Mientras tanto, los procedimientos actuales continúan vigentes y sin cobro adicional.
