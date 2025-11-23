- Hoy:
ALERTA en Nueva York: ICE detiene a inmigrante indocumentado tras intento de ataque en Búfalo
ICE Búfalo arresta a un inmigrante indocumentado de Turquía con antecedentes violentos tras resistirse y atacar a agentes durante su detención.
El pasado 5 de noviembre, agentes de ICE Búfalo detuvieron a Saim Irgi, un inmigrante indocumentado procedente de Turquía, tras resistirse violentamente durante su arresto. Según informes oficiales, Irgi intentó arrebatarle la pistola Taser a un agente mientras gritaba expresiones religiosas, antes de ser sometido con fuerza controlada.
¿Cuál es el aumento del salario mínimo en Nueva York? Esto ganará un trabajador a partir de enero de 2026
La detención ocurrió durante una operación selectiva en Tonawanda, Nueva York, y subraya los esfuerzos de ICE por capturar a inmigrantes con antecedentes penales. Irgi, de 39 años, había ingresado ilegalmente a Estados Unidos desde México en julio de 2023 y contaba con múltiples antecedentes por violencia en Nueva Jersey y Pensilvania. Las autoridades destacan que se trata de un individuo con historial de agresión, estrangulamiento y conducta temeraria, catalogándolo como una amenaza a la seguridad pública.
Detalles del arresto y resistencia del inmigrante
Durante la operación, los oficiales de ICE identificaron a Irgi y le solicitaron repetidamente que saliera de su vehículo, pero este se negó y resistió activamente. Al intentar detenerlo, el inmigrante intentó arrebatar la pistola Taser de un agente mientras gritaba "¡Allahu Akbar!", lo que provocó que los oficiales utilizaran la fuerza controlada para inmovilizarlo.
ICE detiene a inmigrante indocumentado tras intento de ataque en Búfalo.
Tras someterlo, Irgi fue escoltado al suelo y puesto bajo custodia inmediata. Los agentes lo trasladaron al Centro de Detención Federal de Buffalo, donde fue evaluado médicamente y considerado apto para la detención. El caso ilustra los riesgos que enfrentan los oficiales en operativos de arresto de individuos con antecedentes violentos.
Antecedentes penales y contexto de la detención
Saim Irgi tiene un historial de arrestos por agresión, estrangulamiento y conducta temeraria en Nueva Jersey y Pensilvania. Además, tras su ingreso ilegal a Estados Unidos, fue liberado sin investigación bajo la administración Biden, según detallan las autoridades de ICE.
La directora interina de ICE Búfalo, Tammy Marich, afirmó que Irgi representa una grave amenaza para la seguridad pública. Las autoridades destacaron que su detención forma parte de operaciones selectivas para arrestar y expulsar a inmigrantes ilegales con antecedentes violentos, reforzando la política de seguridad en el oeste de Nueva York y otras jurisdicciones.
