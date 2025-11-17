- Hoy:
GOLPE a inmigrantes: DeSantis firma NUEVAS LEYES que transforman por completo la vida en Florida
Las leyes SB 2-C y SB 4-C restringen licencias, aumentan sanciones y eliminan beneficios educativos, transformando el panorama migratorio en Florida.
Florida arrancó el 2025 con un paquete legislativo que está reconfigurando por completo el día a día de la comunidad migrante. El gobernador Ron DeSantis puso en marcha nuevas medidas destinadas a reforzar el control migratorio y creó una Junta Estatal de Supervisión encabezada por Larry Keefe, un exfiscal conocido por su línea dura en materia de inmigración. Las disposiciones apuntan tanto a limitar beneficios como a establecer sanciones más estrictas para quienes no cuenten con estatus legal.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes: Lo que nadie te dice si Estados Unidos te NIEGA la visa y cómo reaccionar a tiempo
El mandatario impulsó dos leyes clave SB 2-C y SB 4-C que ya están en marcha y que buscan cerrar espacios administrativos, aumentar la cooperación con agencias federales y restringir derechos que antes podían ejercer miles de migrantes del estado. La aprobación de estas normas llega acompañada de una fuerte inversión pública: casi 300 millones de dólares destinados a capacitar y expandir a las fuerzas del orden en materia migratoria.
Nuevas sanciones y restricciones cambian el día a día en el estado.
Las nuevas leyes migratorias firmadas por DeSantis
SB 2-C
Esta ley elimina la posibilidad de que las personas sin estatus legal obtengan licencias de conducir en Florida y también invalida los permisos emitidos por otros estados. Además, convierte en delito grave que un migrante no ciudadano vote en elecciones estatales y formaliza la coordinación con ICE. Incluye, además, la creación de un programa específico para el traslado de extranjeros sin autorización legal bajo la División de Gestión de Emergencias.
SB 4-C
La normativa tipifica como delito el ingreso o permanencia en Florida de cualquier persona que evite la inspección migratoria. Con esta medida, no solo se amplían las sanciones penales, sino que se refuerzan los controles en zonas consideradas de alto flujo migratorio.
Cambios en la educación y acceso a beneficios
A comienzos de 2025, DeSantis eliminó una ley de más de una década que permitía a estudiantes en situación irregular pagar matrícula estatal en universidades públicas. Con esta derogación, quienes no tengan estatus legal deben pagar tarifas extremadamente más altas, que pueden superar los 30.000 dólares anuales, sin contar vivienda y transporte. Mientras tanto, los estudiantes residentes pagan alrededor de 6.380 dólares por año, según datos de AP.
Para el gobernador, la eliminación del beneficio se basa en un principio simple: "No deberíamos subsidiar con fondos estatales la educación de personas que están aquí ilegalmente", afirmó en conferencia de prensa.
La comunidad migrante en Florida en 2025
De acuerdo con un informe de Migration Policy publicado en marzo, Florida alberga a unos cinco millones de migrantes, una cifra que sitúa al estado como el tercero con mayor población extranjera en el país, solo por detrás de California y Texas. Del total, alrededor de 1,5 millones son menores que viven con padres nacidos en el extranjero. Hoy, los migrantes representan el 27% de todos los residentes del Estado del Sol.
