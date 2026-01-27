¿Paro nacional este miércoles 28 de enero en Lima y Callao? Lo último sobre la marcha confirmada contra José Jerí

El Gobierno de José Jerí se prepara para lo que será la nueva marcha en su contra, a raíz de las decisiones que se han venido tomando en el país desde el inicio de su mandato. La denominada 'Generación Z' confirmó oficialmente la convocatoria en Lima para este miércoles 28 de enero de 2026.

A lo largo de los últimos meses en los que Jerí ha estado a la cabeza del territorio peruano, se generó toda una ola de indignación en redes sociales que finalmente se consolidó en una movilización que fue llamada y anunciada como la 'Marcha de Sacrificio'.

De esta manera, ya muchos se unen a lo que será esta acción política, entre los asistentes se incluyó a las delegaciones de regiones históricamente combativas como Puno, Ayacucho y Cusco, las cuales empezaron con el desplazamiento hacia la capital desde el pasado fin de semana.

Marcha en Lima contra Gobierno de José Jerí / FOTO: Facebook

¿Qué busca la 'Marcha de Sacrificio' en Lima?

La protesta tiene el objetivo de objetar la presión social ejercida en años anteriores, pidiendo justicia por los fallecidos en las protestas de 2023, durante el gobierno de Dina Boluarte. Además, se encargará de hacer notar el rechazo actual a la gestión de Jerí y exigir claridad por parte del Ministerio Público.

¿Habrá paro este 28 de enero?

En los últimos días, ciertos gremios de transportistas han informado que darán su apoyo a la 'Generación Z' en el reclamo hacia la gestión de Jerí, por lo cual este miércoles 28 de enero, crece la incertidumbre sobre si se autorizó un nuevo paro en el sector.

Pese a que algunos representantes se unirán para exigir justicia por las víctimas de los ataques extorsivos y denunciar el creciente clima de inseguridad que se vive, se aclaró que no hay un paro de transportistas convocado, por lo tanto el servicio de transporte público se mantendrá en su horario habitual de servicio.

¿Qué dice José Jerí sobre la marcha?

El presidente interino, José Jerí, fue consultado por la prensa ante la pronta manifestación en la capital, y decidió hacer pública su posición: "No me preocupa. Es parte de la libertad de expresión de la población", señaló.