Generación Z anuncia marcha para este 28 de enero contra José Jerí: realizan convocatoria a nivel nacional

El presidente José Jerí se encuentra en el ojo público tras reunirse con empresario chino y no solo afrontará la investigación preliminar de la Fiscalía, sino también una nueva marcha convocada por la Generación Z. A través de las redes, se informó que este grupo de ciudadanos está convocando una protesta para este miércoles 28 de enero.

"Marcha de sacrificio" es el nombre que recibe esta manifestación que se llevaría a cabo el próximo 28 de enero en Lima. En la publicación se precisan los motivos por los que la población saldría a las calles a protestar contra el actual gobierno. Hasta el momento no se indica el lugar de concentración.

"Lima, ingreso a la capital. Movilización y encuentro nacional. ¡Estamos hartos! Corrupción, impunidad, violencia, abandono del pueblo, olvido de las regiones, muertes que siguen sin justicia. No más indiferencia. No más silencio.", se lee en el flyer que circula en las plataformas sociales.

Generación Z convoca marcha para este miércoles 28 de enero.

"La Generación Z vuelve con todo. Juventud consciente, organizada y en la calle. No heredamos el miedo, heredamos la memoria y la lucha.

Perú, tu voz es tu fuerza, únete a la movilización. El futuro no se espera, se defiende. ¡Juntos somos la voz del cambio! Regiones + Lima. Memoria + juventud. Dignidad + organización", se agrega.