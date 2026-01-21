- Hoy:
Corte de agua en 5 distritos de Lima este jueves 22 de enero: revisa las zonas afectadas y horarios
Sedapal realizará corte de agua este jueves 22 de enero en cinco distritos, por lo que es importante acceder a la lista completa de zonas afectadas y horarios.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha programado corte de agua en 5 distritos de Lima: Lurigancho, Magdalena, Jesús María, La Victoria y Carabayllo. Revisa qué zonas no contarán con el suministro, así como los horarios de suspensión, con la finalidad de que tomes tus precauciones.
Corte de agua en Lurigancho este 22 de enero
El sector 136 y 137 de Lurigancho no contará con el servicio de agua potable este jueves 22 de enero. El horario de corte es de hasta 12 horas. Revisa las zonas que se verán afectadas:
- 8:00 a. m. a 8:00 p. m.: Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 3ra etapa, Av. D, Av. A, Calles 14, 19, 25, 30 y 31.
- 1:00 p. m. a 1:50 p. m.: Urb. Huachipa Norte
- Cuadrante: Urb., San Antonio de Carapongo I, II, III, IV, V, VI, VII VIII, IX etapa.
Sedapal: corte de agua en Magdalena
Debido a trabajos de empalme de tubería, diversas zonas del distrito de Magdalena del Mar sufrirán el corte de agua este 22 de enero, desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.
- Cercado, Urb. Orbea Urb. Oyague.
- Cuadrante: Jr. Puente y Cortez, Av. Brasil, Jr. Francisco Gonzáles, Jr. San Martín.
Jesús María sin agua este jueves 22 de enero
Sedapal informó que el sector 25 de Jesús María no contará con agua potable, en el horario establecido de 12:00 m. a 10:00 a. m. Conoce qué zonas no tendrán el servicio:
- Cercado Urb. Fundo Oyague Urb. Santa Beatriz.
- Cuadrante: Av. Salaverry, Av. Republica de Chile, Av. 28 de Julio, Av. Arequipa, Jr. Pabló Bermúdez, Av. Saavedra.
Este jueves 22 de enero no habrá agua en 5 distritos de Lima.
Sedapal: corte de agua en La Victoria este 22 de enero
Durante 12 horas, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m., el sector 17 de La Victoria sufrirá interrupción del suministro a causa de trabajos de empalme. Estas son las localidades afectadas:
- A.H. Industrial Bahía, Urb. La Pólvora, Urb. Santa Catalina, Urb. Tupac Amaru.
- Cuadrante: Av. Aviación, Av. Canadá, Av. Nicolas Arriola.
Carabayllo sin agua este jueves 22 de enero
En un horario de 12:00 m. a 8:00 p. m., el sector 356 de Carabayllo no contará con el servicio de agua potable debido a labores que Sedapal programó.
- APV Los Sauces de Carabayllo, Asoc. Compradores Promotores de Viv. Los Claveles de Carabayllo, Asoc. Prop. Urb. Santa Rosa de Carabayllo Parcela 129, Asoc. Viv. El Bosque, Asoc. Prop. El Edén, Asoc. Prop. Las Casuarinas de Carabayllo ll etapa.
- Asoc. Prop. Los Jardines, II etapa, Asoc. Prop. Los Pinos de Carabayllo, Asoc. Prop. Resid. San Roque, Asoc. Prop. Sta. Rosa del Norte, Asoc. Prop. Urb. El Boulevard, Asoc. Prop. Villa Mercedes, Asoc. Prop. Villa Santa Rosita, Asoc. Prop. Virgen de la Asunción.
- Asoc. Prop. Viv. Las Margaritas, Asoc. Viv. El Roble de Caudivilla, Asoc. Las Flores de Carabayllo, Asoc. Viv. Las Mercedes, Asoc. Viv. Los Portales de Carabayllo, Asoc. Viv. Nicanor Arteaga Domínguez, Asoc. Viv. Vista Alegre, Asoc. Viv. Resid. El Oasis Dorado.
- Asoc. Promotores Viv. Santa Ana, Asoc. Prop. Viv. Ampl. Pacayal, P.J. Chavín de Huantar I y II etapa, P.J. Las Dalias de Carabayllo, P.J. El Encanto de Carabayllo, P.J. El Rosedal, P.J. Los Gorriones, P.J. Los Jardines de Carabayllo I etapa, P.J. El Progreso Il sector.
