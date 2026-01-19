Corte de agua por hasta 12 horas este 20 y 21 de enero: distritos afectados y horarios

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este martes 20 y miércoles 21 de enero, diversos distritos de Lima no contarán con el servicio. ¿Quieres saber qué zonas están comprometidas? En esta nota te brindamos todos los detalles para que tomes tus precauciones.

PUEDES VER: Municipalidad de La Victoria confirma buena noticia a hinchas de Alianza Lima previo a la Noche Blanquiazul

Sedapal suspenderá agua en Comas

Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p. m., vecinos de Comas no tendrán agua este martes 20 y miércoles 21 de enero, en el sector 344 y 342. Revisa las zonas afectadas:

Martes 20 de enero: A.H. Año Nuevo, A.H. Año Nuevo sector D, A.H. Año Nuevo zona C, D y E, A.H. Año Nuevo Mz. X5 zona C, A.H. Año Nuevo sector La Primavera, A.H. Collique, A.H. 9 de Setiembre, A.H. Villa Violeta, Asoc. Túpac Amaru, Coop. La Calichera.

Martes 20 de enero: Coop. Pablo VI, Coop. Şan Hilarión, Coop. Sangarará, P.J. Año Nuevo, Coop. Juan Velasco Alvarado, P.J. El Carmen, P.J. El Progreso, Urb. Los Chasquis, Urb. El Pinar, Urb. Primavera, Urb. Collique, Urb. Villa Oropeza.

Miércoles 21 de enero: Asoc. Jamaica, Asoc. Virgen del Rosario, Urb. Chacra San Agustín, Urb. Chacra Cerro, Urb. Los Chasquis, Urb. Huaquillay 2da etapa, Urb. Primavera, Urb. El Retablo, Urb. El Retablo IV etapa, Urb. San Agustín 2da etapa, Urb. Santa Luzmila.

Corte de agua en El Agustino

Este martes 20 de enero, Sedapal tiene programados trabajos de limpieza de reservorio en el sector 170 de El Agustino. El horario de corte será de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

Coop. Talavera de la Reyna, A.H. Manuel Scorza, A.H. Vicentelo Bajo, A.H. Los Libertadores, Asoc. Alameda de El Agustino, Asoc. Belén, Asoc. Circunvalación, Coop. Bethania.

Asimismo, para el miércoles 21 de enero, también se realizará corte de agua en el sector 1 del distrito. Te compartimos las zonas afectadas para que confirmes si tu hogar está dentro de la lista:

12:00 m. a 11:50 p. m.: P.J. Las Terrazas de Catalina Huanca, Mz. A1 hasta Mz. R1 y Mz. T1 hasta Mz. F2.

P.J. Las Terrazas de Catalina Huanca, Mz. A1 hasta Mz. R1 y Mz. T1 hasta Mz. F2. 8:00 a. m. a 8:00 p. m.: P.J. Las Terrazas de Catalina Huanca.

San Miguel sin agua este 20 de enero

Sedapal suspenderá el agua potable este martes 20 de enero en el sector 46 de San Miguel. Los vecinos no contarán con el servicio desde las 10:00 a. m. y 10:00 p. m.

Urb. El Campillo, Urb. Bartolomé Herrera, Urb. Huertecilla, Urb. Orbea, Urb. Pando IV y V etapa, Urb. Pershing, Urb. San Miguelito, Urb. Santa Florencia.

Cuadrante: Av. La Marina, Jr. Echenique, Jr. José Salas, Jr. Ayacucho, Av. Universitaria.

Distritos de Lima no contarán con agua este 20 y 21 de enero.

La Molina no tendrá agua por 10 horas

El sector 198 de La Molina sufrirá el corte de agua que Sedapal programó para el martes 20 de enero, debido a trabajos de limpieza de reservorio. La suspensión será de 1:00 p. m. a 11:50 p. m.