Fonavi en febrero 2026: ¿Cómo saber si estás en el último grupo de beneficiarios y puedes cobrar?

El Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) anunció hace unos meses el inicio de una nueva etapa de devolución de los aportes a exafiliados con la publicación de la Lista 22, en la cual algunos de los ciudadanos pudieron acceder al dinero que les correspondía.

Por el momento, la Comisión Ad Hoc del Fonavi trabaja en el anuncio de la nueva lista de beneficiarios que recibirán el reintegro durante el 2026. Sin embargo, es necesario conocer que, tras el inicio de febrero, muchos de los usuarios buscan consultar si aún pueden acceder al algún pago pendiente.

Como se sabe, el último grupo que cobró Fonavi, fue el que incluyó a 31,794 beneficiarios sin límite de edad y cuyo abono se inició el pasado jueves 18 de diciembre del 2025 a través de las ventanillas del Banco de la Nación que se encuentran ubicadas en todo el país

¿Cómo saber si recibes pago de Fonavi en febrero 2026?

Entra a la página oficial del Fonavi.

Selecciona la opción "Consulta de Beneficiarios".

Introduce tu número de documento de identidad (puede ser tu DNI, carné de extranjería o libreta electoral).

Completa el código de seguridad que aparece en la página.

Haz clic en "Consultar".

¿Cuándo saldrá nueva lista del Fonavi?

"La Comisión Ad Hoc del Fonavi está haciendo todos sus esfuerzos para que, me imagino, en marzo o abril del próximo año pueda salir una nueva lista", indicó el Dr. Pablo Palacios Delgado en Andina Canal Online, quien es el jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc del Fonavi.

¿Cuántas devoluciones realizó el Fonavi hasta la fecha?