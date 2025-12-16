0
Fonavi Lista 22 se paga este jueves 18 de diciembre: Consulta si accedes al cobro de tu dinero

Desde el jueves 18 de diciembre, diversos aportantes al Fonavi podrán acceder a su dinero vía el Banco de la Nación. Conoce AQUÍ si eres uno de ellos.

Roxana Aliaga
Fonavi publicó la Lista 22 de ciudadanos que cobrarán su dinero en diciembre.
Fonavi publicó la Lista 22 de ciudadanos que cobrarán su dinero en diciembre. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
Desde el jueves 18 de diciembre, el Banco de la Nación iniciará el pago de FONAVI. Miles de ciudadanos podrán acceder al dinero que aportaron durante la década de los 80 y 90. La noticia generó mucha alegría entre la población.

Se debe tener en cuenta que este grupo lo integrarán exfonavistas que no han recibido a la fecha una devolución y cuyos aportes han sido acreditados por la Secretaría Técnica. A continuación, te diremos si te corresponde acceder al pago.

Fonavi Lista 22: Consulta si accedes al beneficio

La Lista 22 tendrá un grupo reducido de beneficiarios, según información brindada, menos de 32 mil beneficiarios accederán a su pago, esta noticia sorprendió a los representantes de los fonavistas en la Comisión Ad Hoc.

Se debe tener en cuenta que, en este grupo, se incluirá a los exfonavistas en evaluación por obras de agua, desagüe y préstamos de calaminas. Además, Infobae Perú pudo conocer que ya no habrá un rango de edad para el cobro.

Fonavi Lista 22: Consulta con DNI

Para conocer si formas parte de alguna lista de manera gratuita, solo tienes que ingresar a la página web de la Secretaría Técnica del Fonavi. El documento para realizar la consulta, solo es tu DNI.

  • Ingresar a la web oficial (LINK)
  • Digitar el número de DNI
  • Completar el código captcha
  • Hacer clic en 'Consultar'
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

