Fonavi, diciembre 2025: estos documentos son NECESARIOS para que herederos de aportantes fallecidos puedan cobrar

Diciembre 2025 se presenta como un mes clave para muchos peruanos que esperan acceder a la devolución de aportes del Fonavi, especialmente aquellos que actúan como herederos de exaportantes fallecidos.

Este año, con los cronogramas vigentes y la apertura del turno para herederos, muchas familias tienen la oportunidad de regularizar recibos pendientes, obtener un dinero que puede ser útil en fiestas o gastos de fin de año. En este contexto, saber con certeza qué documentos se requieren resulta fundamental para evitar contratiempos.

Para quienes perdieron a un familiar que aportó al Fonavi, sea padre, madre, esposo(a) u otro pariente cercano, la posibilidad de cobrar la devolución de aportes no está cerrada. Incluso si el fallecido no dejó testamento, la normativa vigente permite que los herederos gestionen el cobro siempre que acrediten su vínculo y cumplan con los requisitos formales.

En estas fechas, muchas personas acuden a agencias del Banco de la Nación para hacer efectivo el cobro, por lo que conviene tener todos los documentos listos. A continuación, te contamos lo que necesitas para este procedimiento.

Documentos necesarios para que herederos puedan cobrar FONAVI en diciembre 2025

Los herederos que deseen cobrar los aportes de un exaportante fallecido del Fonavi deben presentar una serie de documentos obligatorios y, dependiendo del grado de parentesco y del monto a cobrar, documentación adicional.

Documentos básicos:

Documento Nacional de Identidad (DNI) del heredero solicitante.

Declaración Jurada de Beneficiario de Fonavista Fallecido.

Copia certificada de la partida o acta de defunción (anverso y reverso) del fonavista fallecido.

Documentos adicionales según vínculo o parentesco con el exaportante:

Si el solicitante es cónyuge o conviviente, es necesaria la copia certificada de la partida de matrimonio (anverso y reverso), o certificado de unión de hecho (inscripción de la unión de hecho emitido por la SUNARP). Por otro lado, si el solicitante es hijo(a), se requiere copia certificada de la partida de nacimiento (del solicitante y, de ser necesario, de otros beneficiarios declarados).

Si el solicitante es padre/madre, hermano(a) u otro familiar con derecho: copia certificada de la partida de nacimiento del solicitante y, si corresponde, del fonavista fallecido.

Recomendaciones para herederos que harán el trámite este diciembre 2025

Es importante verificar que el exaportante esté incluido en el padrón oficial de beneficiarios del Fonavi, pues sin esa condición no será posible cobrar. Además, se requiere llevar documentos originales y copias certificadas de partidas (defunción, nacimiento, matrimonio, etc.), con atención especial en sus fechas de emisión, especialmente la partida de defunción, que no debe superar los 30 días.

Si existe más de un heredero con igual derecho, todos deben estar declarados en la Declaración Jurada; de lo contrario, la solicitud podría quedar en espera o ser rechazada. En caso de montos grandes (más de 4 UIT), gestionar con tiempo la sucesión intestada o el testamento registrado, ten en cuenta plazos de emisión del certificado de SUNARP.