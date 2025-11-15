0
Paraguay vs Estados Unidos por el amistoso

Fonavi 2025, noviembre: así puedes saber si eres beneficiario de la devolución de aportes este mes

La devolución de los fondos de Fonavi en noviembre es una realidad y muchos de los exaportantes ya pueden acceder al dinero que les corresponde.

Daniela Alvarado
Fonavi: revisa si accedes a la devolución
Fonavi: revisa si accedes a la devolución
En 2025, el proceso de devolución de aportes del FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda) continúa en el Perú, permitiendo que exaportantes puedan recuperar los fondos que aportaron hace años. En noviembre, los ciudadanos pueden verificar si ya figuran como beneficiarios para la devolución. Aquí te explicamos cómo saber si eres uno de ellos.

¿Qué es la devolución de aportes del FONAVI en 2025?

El FONAVI fue un mecanismo mediante el cual los trabajadores aportaron a un fondo de vivienda en el pasado. Actualmente, mediante la Comisión Ad Hoc del FONAVI y la Secretaría Técnica del FONAVI, se están aprobando "grupos de reintegro" y "listas de beneficiarios" para que los exaportantes puedan cobrar su devolución. El pago se realiza a través de la Banco de la Nación para quienes figuran como beneficiarios.

¿Cómo saber si eres beneficiario del FONAVI en noviembre de 2025?

A continuación los pasos concretos que debes seguir para consultar si eres beneficiario de la devolución de aportes del FONAVI:

  • Ingresa al portal oficial de la Secretaría Técnica del FONAVI.
  • En la plataforma, selecciona el documento correspondiente (normalmente tu DNI u otro tipo de documento que se acepte).
  • Introduce tu número de documento (DNI) en el campo indicado.
  • Completa el captcha o verificación requerida.
  • Haz clic en el botón "Consultar" o equivalente para ver el resultado.
  • Si el sistema indica que eres beneficiario, toma nota del "grupo de pago" o "lista" al que perteneces y verifica cuándo y dónde podrás cobrar, normalmente en una agencia del Banco de la Nación.
  • Si no estás incluido aún, puedes esperar futuras listas o grupos de reintegro que serán publicados.

Detalles adicionales importantes

  • El Banco de la Nación informa que ya ha realizado devoluciones a cientos de miles de beneficiarios mediante estos grupos.
  • No existe una fecha límite estricta para cobrar, pero es recomendable verificar lo antes posible para asegurar tu inclusión.
  • En algunos casos, si el titular falleció, los herederos pueden acudir al trámite para cobrar los aportes.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

