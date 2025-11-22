- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chankas vs Universitario
- Lanús vs Atlético Mineiro
- Barcelona vs Athletic Bilbao
- Saprissa vs Herediano
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Pago Fonavi 2025: Consulta con tu DNI si te corresponde cobrar tu dinero vía el Banco de la Nación.
Miles de fonavistas esperan acceder al pago en diciembre y AQUÍ podrás consultar totalmente gratis si figuras en el padrón dispuesto por la Comisión Ad Hoc.
Diversos ciudadanos que aportaron al Fonavi esperan con ansias acceder al dinero que aportaron durante años. En los últimos meses, la Comisión Ad Hoc aprobó diferentes grupos de reintegro y listas oficiales, esto permitió que diversos fonavistas puedan cobrar sus fondos vía el Banco de la Nación.
Si eres uno de ellos, y buscas conocer si podrás cobrar tu dinero en diciembre del 2025, entonces debes saber que se habilitó una página web para realizar las consultas del caso, solo necesitar tener acceso a Internet y tu número de DNI.
Consulta Fonavi en 2025 solo con tu DNI
Los exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) pueden realizar la consulta de manera gratuita y solo con su DNI. A continuación, te diremos los pasos que debes seguir. ¡Toma nota!
- Ingresa a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi.
- Luego, ingresa tu número de DNI (existen otros documentos por si no tiene el DNI).
- Luego debe ingresar el código captcha.
- Finalmente, clic en 'Consultar'.
Miles de personas pueden realizar la consulta desde su vivienda.
Si tus datos personales figuran en el nuevo padrón es porque has sido incluido en alguna lista o grupo de reintegro, tras ello, puedes acercarte al Banco de la Nación con tu Documento de Identidad para cobrar tu dinero de manera segura y confiable.
¿Qué era el Fonavi?
El Fonavi o Fondo Nacional de Vivienda fue un sistema implementado en el país con la finalidad de recaudar fondos destinados a proyectos de vivienda social. La medida buscaba que las personas con menores recursos puedan acceder a viviendas de manera segura y adecuadas.
- 1
Paro de transportistas por 48 horas en Lima y Callao: confirman protesta tras aumento de extorsiones
- 2
Pago Fonavi 2025: Consulta con tu DNI si te corresponde cobrar tu dinero vía el Banco de la Nación.
- 3
Municipalidad de Lima dio excelente noticia a vecinos de SJL: inauguró obra que reducirá tráfico vehicular