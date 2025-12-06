Pago Fonavi, diciembre 2025: LINK para verificar con DNI si cobras la devolución de aportes en Banco de la Nación

El FONAVI, Fondo Nacional de Vivienda, fue un programa estatal que permitió que trabajadores aporten para construir o adquirir viviendas. Muchos de esos aportes nunca se usaron para ese fin, y ahora el Estado peruano, a través de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc del Fonavi (ST-FONAVI), está devolviendo ese dinero a quienes en su momento contribuyeron.

En diciembre de 2025, está vigente un nuevo proceso de devolución de aportes, para lo cual los exaportantes deben verificar si aparecen en los listados oficiales de beneficiarios. Si salen beneficiados, podrán cobrar su devolución en agencias del Banco de la Nación.

Fonavistas pueden consultar si tienen devolución disponible / FOTO: Banco de la Nación

¿Cómo consultar si eres beneficiario del pago Fonavi 2025?

Entra a la página oficial de la ST-FONAVI mediante su portal web.

mediante su portal web. Introduce tu número de DNI (o carnet de extranjería, según corresponda).

Resuelve el código CAPTCHA que solicita el sistema.

Haz clic en "Consultar". Si apareces como beneficiario, el sistema te lo indicará.

Con ese resultado, acércate a cualquier agencia del Banco de la Nación con tu DNI físico vigente para hacer efectivo el cobro.

¿Qué significa aparecer en el padrón y cómo cobrar?

Si tu DNI figura en la lista de beneficiarios, significa que la devolución de tus aportes ya fue aprobada según el padrón de reintegros vigente. Debes acudir a una agencia del Banco de la Nación. Presenta tu DNI y puedes pedir que el monto se deposite en una cuenta de ahorros del banco.

Si eres heredero de un fonavista fallecido y estás autorizado para cobrar, también puedes hacer el trámite, pero revisa los requisitos específicos en la web oficial.

Situación actual de los reintegros y pagos de Fonavi en 2025

En 2025 se aprobó el "Cuarto Grupo de Reintegros", que beneficia a miles de exaportantes. A partir del 28 de agosto de 2025, este grupo puede cobrar la devolución.

La Secretaría Técnica del Fonavi continúa publicando nuevos padrones de beneficiarios: si no recibiste pago antes, podrías aparecer en las próximas listas. No hay una fecha límite fija para cobrar los aportes: si apareces como beneficiario, puedes acudir al Banco de la Nación cuando quieras.