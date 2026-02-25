Ex Universitario celebró clasificación de Cristal a Fase 3 de Libertadores besando el escudo celeste

Sporting Cristal logró poner su nombre en la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 tras vencer 5-4 por penales a 2 de Mayo. El conjunto celeste sufrió a lo largo de la llave y esta euforia conllevó a que un ex Universitario de Deportes celebre a viva voz este hecho besando el escudo del combinado 'rimense'.

Se trata de Christofer Gonzales, quien fue uno de los responsables en rematar desde los 12 pasos en la definición por tanda de penales. El mediocampista que defiende la camiseta celeste no tuvo nervios a la hora de concretar su disparo para igualar la serie ante el combinado paraguayo.

Sin embargo, algo que llamó la atención fue una postal de 'Canchita' besando el escudo de Sporting Cristal. El jugador de 33 años se ha identificado mucho con el elenco del Rímac, pese a ser recordado por su pasado en Universitario de Deportes. El mismo futbolista ha confirmado su amor por el club, por lo que ahora lo demostró en este choque internacional.

A través de las redes sociales del Club Sporting Cristal, se aprecia cómo el jugador beso el escudo del conjunto 'rimense' y que denota su compromiso con la institución desde hace años. Evidentemente, el volante nacional no estuvo en el arranque de temporada por una lesión, pero ahora está en óptimas condiciones para afrontar los siguientes choques de Liga 1 y Copa Libertadores.

Christofer Gonzales beso escudo de Sporting Cristal.

¿Cuándo juega Sporting Cristal?

Si bien ahora el foco es Carabobo por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, el fin de semana tiene programado un choque de Liga 1 ante Sport Huancayo en la Incontrastable. Los dirigidos por Paulo Autuori afrontarán este choque el sábado 28 de febrero a partir de las 11:00 horas locales.