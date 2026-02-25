ALERTA ROJA para inmigrantes en EE. UU. que cometen fraude: REVOCAN ciudadanía a salvadoreño condenado y ordenan su EXPULSIÓN

Un juez federal condenó a prisión a Isidro Arcenio Alvarado, de 58 años y originario de El Salvador, tras declararse culpable de fraude migratorio al obtener ilegalmente la ciudadanía estadounidense. Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó la revocación de ciudadanía y su posterior deportación de Estados Unidos una vez que cumpla su condena.

El caso salió a la luz luego de que se comprobara que el acusado mintió bajo juramento durante su proceso de naturalización, ocultando información relevante sobre delitos cometidos antes de convertirse en ciudadano. Las autoridades federales recalcaron que proporcionar datos falsos en trámites migratorios constituye un delito grave con consecuencias penales y migratorias.

Mentiras ante USCIS y condena estatal

Según documentos judiciales, Alvarado hizo declaraciones falsas durante su solicitud y entrevista ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, negando haber cometido delitos. Con base en esa información, obtuvo la ciudadanía el 12 de octubre de 2022.

USCIS revoca ciudadanía a salvadoreño por estafa migratoria.

No obstante, el 25 de abril de 2023 fue arrestado y posteriormente se declaró culpable, el 8 de julio de 2025, en el Tribunal Superior del Condado de Wake, en Carolina del Norte, por actos lascivos contra un menor. El juez estatal le impuso una sentencia suspendida y la obligación de registrarse como delincuente sexual. Los hechos ocurrieron entre 2019 y 2021, cuando la víctima tenía 10 años.

Revocación de ciudadanía y futura deportación

Tras confirmarse el engaño en el proceso de naturalización, un tribunal federal revocó su estatus como ciudadano estadounidense. Esto lo deja sujeto a un proceso de remoción migratoria, que será ejecutado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas una vez que cumpla su pena.

Las autoridades indicaron que el caso forma parte de una estrategia para perseguir el fraude en beneficios migratorios, especialmente cuando está vinculado a delitos graves. Además, reiteraron que cualquier persona que proporcione información falsa a USCIS puede enfrentar cargos federales, pérdida de estatus y expulsión definitiva del país.