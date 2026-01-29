Este año empezó con un nuevo ciclo de políticas migratorias más rigurosas en Estados Unidos, bajo la gestión de Donald Trump. Estos últimos cambios incluyen requisitos que impactan de gran manera a uno de los sueños más importantes para los inmigrantes: la obtención de la ciudadanía estadounidense.

Mediante un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que las diversas políticas que han sido propuestas e implementadas recientemente, ahora reflejan un proceso de naturalización mucho más estricto. ¿Qué debes tomar en cuenta?

Esto necesitas para convertirte en ciudadano estadounidense bajo las estritcas reglas de USCIS

Según información de 'Miami Herald' y otros medios internacionales, se implementó un inédito cambio en el proceso de naturalización que afecta a los residentes permanentes que desean modificar su estatus legal. USCIS decidió introducir una versión más rigurosa del examen de ciudadanía, en el marco de las nuevas regulaciones de inmigración impulsadas por la administración de Donald Trump.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, USCIS elogió el liderazgo del republicano y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al anunciar esta revisión del examen de naturalización. La agencia resaltó la nueva prueba tiene como objetivo asegurar que todos los aspirantes a ciudadanos comprendan plenamente el privilegio que conlleva la ciudadanía y lo que significa ser estadounidense.

USCIS también destacó que, desde el año pasado, se ha intensificado la presión para establecer un examen de educación cívica más exigente, que evalúe no solo el dominio del inglés de los solicitantes, sino también su conocimiento sobre la historia de Estados Unidos y los valores fundamentales de la nación americana.

Los principales cambios para este 2026

USCIS ha confirmado una ampliación en el proceso de naturalización, aumentando a 128 las preguntas posibles sobre historia y gobierno que los aspirantes deberán conocer. AQUÍ los nuevos cambios: