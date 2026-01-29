ESCÁNDALO en Walmart de Williston: hombre se declara inocente de delito grave de clase A, ¿QUÉ PASARÁ con él?

Un presunto caso de abuso de confianza dentro de una de las cadenas comerciales más grandes de Estados Unidos ha generado conmoción en Williston, Dakota del Norte. Un empleado de Walmart enfrenta serias acusaciones tras ser señalado por el retiro ilegal de una fuerte suma de dinero mientras desempeñaba sus funciones laborales. Aunque el señalamiento es grave, el acusado ya ha dejado clara su postura ante la justicia.

Hombre se declara inocente de robar casi $100,000 en un Walmart de Williston

De acuerdo con la fiscalía, Mario Branch, un hombre de 42 años y residente de Williston, habría aprovechado su acceso interno como empleado de Walmart para sustraer grandes cantidades de dinero en efectivo. Las autoridades aseguran que utilizó su identificación de empleado para retirar fondos directamente de una máquina recicladora de efectivo.

La acusación señala que esta maniobra se habría realizado en al menos tres ocasiones, logrando un monto cercano a los 100 mil dólares. El caso salió a la luz luego de que la policía fuera notificada del presunto robo en el mes de octubre.

Mario Branch enfrenta un cargo de delito grave de clase A por el robo de más de $50,000.

Según información citada textualmente por KFYR-TV, "la fiscalía afirma que Branch usó su identificación de empleado para retirar casi $100,000 de una recicladora de efectivo", lo que encendió las alarmas tanto dentro de la empresa como entre las autoridades locales.

¿Qué pasará con Mario Branch?

Pese a la gravedad de los señalamientos, Mario Branch se declaró inocente durante su comparecencia ante el tribunal. Actualmente enfrenta un cargo por delito grave de clase A, una de las categorías más severas del sistema judicial de Dakota del Norte, aplicada en casos de robo que superan los 50 mil dólares.

El proceso legal ya tiene una fecha marcada en el calendario. Conforme a lo reportado por KFYR-TV, "el juicio está programado para el 4 de mayo", día en el que se definirá si el acusado es absuelto o enfrenta las consecuencias legales de este presunto escándalo financiero dentro de Walmart en Williston.

Mientras tanto, la comunidad permanece atenta al desarrollo del caso, que podría sentar un precedente sobre los controles internos y la confianza en las grandes corporaciones de Estados Unidos.

