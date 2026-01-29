- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mano Menezes
- Liga 1 2026
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla de la Champions League
ALERTA con USCIS, inmigrantes: titular de la Green Card asegura que la agencia AÚN REVISA su LinkedIn pese a que su caso cerró en 2024
Un titular de la Green Card relató en Reddit que, a pesar de contar con residencia permanente, su actividad en línea podría continuar siendo monitoreada.
Un testimonio publicado en Reddit ha encendido las alertas entre las comunidades migrantes en Estados Unidos. Un residente permanente de origen indio aseguró que su perfil de LinkedIn fue revisado por personal vinculado al USCIS, a pesar de que su proceso de Green Card había concluido oficialmente en 2024. Este caso se produce en un contexto de mayor escrutinio migratorio y refuerza la preocupación por el monitoreo digital de inmigrantes legales.
Un titular de Green Card dijo en Reddit que USCIS estaba revisando su LinkedIn.
PUEDES VER: BUENAS NOTICIAS, inmigrantes: la decisión de un juez que cambia el destino de un niño de 5 años y su padre en Minnesota
Titular de la Green Card afirma que USCIS ha estado revisando su perfil de LinkedIn
Según informó The Times of India, el hombre, residente de Carolina del Norte, relató que detectó visitas a su perfil de LinkedIn atribuibles primero a un agente de casos y luego a abogados. Esto ocurrió meses después de que su Green Card por matrimonio fuera aprobada, sin necesidad de entrevista, en enero de 2024.
El inmigrante explicó que llegó a Estados Unidos en 2015 con una visa F-1, participó en el programa STEM OPT y, posteriormente, obtuvo una H-1B en 2020. En 2021 contrajo matrimonio con una ciudadana estadounidense de origen indio y solicitó la residencia permanente en 2023. Al momento de la aprobación, su matrimonio ya superaba los dos años, por lo que recibió una Green Card de 10 años, sin condiciones.
El hombre aclaró que no tiene antecedentes penales, salvo por una infracción menor de tránsito, y confirmó que su matrimonio continúa vigente.
Gobierno de EE. UU. pone la Green Card bajo observación
La publicación generó reacciones divididas. Algunos usuarios calificaron la situación como una forma de "presión psicológica contra las comunidades inmigrantes", mientras que otros señalaron que podría tratarse de una confusión, como el hecho de compartir un nombre común. Sin embargo, varios coincidieron en que, al no ser todavía ciudadano estadounidense, el titular de la Green Card podría seguir bajo observación de las agencias migratorias.
De acuerdo con The Times of India, este episodio ocurre mientras las autoridades estadounidenses han endurecido los procesos de verificación, incluyendo la revisión de redes sociales, y mantienen bajo escrutinio las solicitudes y aprobaciones de Green Card vinculadas a ciertos países.
Esto ha reavivado el debate sobre hasta qué punto el USCIS puede continuar monitoreando a residentes permanentes, incluso después del cierre oficial de sus casos.
- 1
ESCÁNDALO en Walmart: SUBDIRECTORA fue arrestada tras pasar por la caja de autoservicio por un insólito motivo
- 2
Donald Trump afirma que desconocía el reclamo de "ya basta" de la presidenta encargada de Venezuela contra las órdenes de EE. UU
- 3
PELIGRO para inmigrantes en EE. UU.: ¿qué hacer si agentes del ICE llegan a tu lugar de trabajo? AQUÍ la respuesta
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90