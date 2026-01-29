ALERTA con USCIS, inmigrantes: titular de la Green Card asegura que la agencia AÚN REVISA su LinkedIn pese a que su caso cerró en 2024

Un testimonio publicado en Reddit ha encendido las alertas entre las comunidades migrantes en Estados Unidos. Un residente permanente de origen indio aseguró que su perfil de LinkedIn fue revisado por personal vinculado al USCIS, a pesar de que su proceso de Green Card había concluido oficialmente en 2024. Este caso se produce en un contexto de mayor escrutinio migratorio y refuerza la preocupación por el monitoreo digital de inmigrantes legales.

Titular de la Green Card afirma que USCIS ha estado revisando su perfil de LinkedIn

Según informó The Times of India, el hombre, residente de Carolina del Norte, relató que detectó visitas a su perfil de LinkedIn atribuibles primero a un agente de casos y luego a abogados. Esto ocurrió meses después de que su Green Card por matrimonio fuera aprobada, sin necesidad de entrevista, en enero de 2024.

El inmigrante explicó que llegó a Estados Unidos en 2015 con una visa F-1, participó en el programa STEM OPT y, posteriormente, obtuvo una H-1B en 2020. En 2021 contrajo matrimonio con una ciudadana estadounidense de origen indio y solicitó la residencia permanente en 2023. Al momento de la aprobación, su matrimonio ya superaba los dos años, por lo que recibió una Green Card de 10 años, sin condiciones.

El hombre aclaró que no tiene antecedentes penales, salvo por una infracción menor de tránsito, y confirmó que su matrimonio continúa vigente.

Gobierno de EE. UU. pone la Green Card bajo observación

La publicación generó reacciones divididas. Algunos usuarios calificaron la situación como una forma de "presión psicológica contra las comunidades inmigrantes", mientras que otros señalaron que podría tratarse de una confusión, como el hecho de compartir un nombre común. Sin embargo, varios coincidieron en que, al no ser todavía ciudadano estadounidense, el titular de la Green Card podría seguir bajo observación de las agencias migratorias.

De acuerdo con The Times of India, este episodio ocurre mientras las autoridades estadounidenses han endurecido los procesos de verificación, incluyendo la revisión de redes sociales, y mantienen bajo escrutinio las solicitudes y aprobaciones de Green Card vinculadas a ciertos países.

Esto ha reavivado el debate sobre hasta qué punto el USCIS puede continuar monitoreando a residentes permanentes, incluso después del cierre oficial de sus casos.