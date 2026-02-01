LA PEOR NOTICIA para inmigrantes en EE. UU: estos son los NUEVOS TIPOS DE ARRESTO de ICE que generan alarma nacional

0
Agentes del ICE implementan nuevos tipos de arresto en Estados Unidos y la medida genera alarma entre inmigrantes y organizaciones civiles.

Gabriela Zevallos
Nuevos tipos de arresto de ICE genera preocupación en comunidades inmigrantes.
Nuevos tipos de arresto de ICE genera preocupación en comunidades inmigrantes. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
Un informe reciente encendió las alarmas entre organizaciones de derechos civiles y comunidades inmigrantes en Estados Unidos. Según datos oficiales analizados por NBC News, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incrementó de forma significativa los arrestos de inmigrantes sin antecedentes penales, marcando un cambio profundo en su estrategia de detención.

Este giro rompe con la narrativa de "prioridades" enfocadas únicamente en personas consideradas una amenaza para la seguridad pública. Hoy, las detenciones se extienden a inmigrantes que llevaban años viviendo y trabajando en el país, lo que ha generado alarma nacional y un clima creciente de temor.

Nuevos tipos de arresto de ICE

El tipo de arresto que más aumentó es el denominado "arresto en la comunidad" o street arrest. A diferencia de las detenciones que ocurren al salir de cárceles locales o estatales, estos operativos se realizan directamente en calles, domicilios particulares y zonas cercanas a los lugares de trabajo.

ICE

Nuevos tipos de arresto de ICE genera preocupación entre ciudadanos estadounidenses y comunidades inmigrantes.

De acuerdo con el informe, una proporción considerable de las personas detenidas bajo esta modalidad no cuenta con condenas criminales. Esto sugiere que el ICE está ampliando su alcance con tácticas más visibles y generalizadas, afectando a personas que no habían sido el foco principal de la aplicación migratoria en años anteriores.

Por qué estos nuevos arrestos generan preocupación nacional

Activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que este cambio tiene un impacto directo en la estabilidad de las familias, especialmente en comunidades latinas. El aumento de los arrestos sin récord criminal eleva el riesgo de separaciones familiares y profundiza la desconfianza hacia las autoridades.

El informe también señala que los operativos de campo son ahora más frecuentes, lo que incrementa la presencia de agentes migratorios en barrios residenciales. El enfoque ya no parece limitarse a personas consideradas peligrosas, sino a cualquier inmigrante en situación irregular que sea detectado durante tareas de vigilancia.

Qué recomiendan los expertos ante el nuevo escenario de ICE

Ante este panorama, especialistas legales recomiendan que los inmigrantes conozcan y ejerzan sus derechos básicos. Entre ellos, el derecho a permanecer en silencio, a no abrir la puerta si los agentes no presentan una orden judicial firmada por un juez, y a mantener siempre documentos de identidad accesibles.

Las organizaciones civiles insisten en que la información y la preparación son claves frente al aumento de estos nuevos tipos de arresto de ICE, que hoy representan una de las mayores preocupaciones para la comunidad inmigrante en Estados Unidos.

