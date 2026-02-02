¡A tener cuidado, extranjeros! Recientemente, se hizo viral un video en el que se aprecia a un vendedor de tacos huyendo con todas sus fuerzas para evitar ser detenido por los agentes federales, quienes lo persiguieron enmascarados en una última redada de inmigración en una iglesia de North Hills. ¿Cuál es su situación? ¿Será deportado de Estados Unidos tras las nuevas políticas migratorias?

Vendedor de tacos es perseguido por ICE y termina arrestado en iglesia de North Hills

Este jueves 29 de enero, según reportes de 'Abc7' y las redes sociales, se confirmó que un vendedor de tacos fue privado de su libertad tras ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Un video evidenció a esta persona, aún con su delantal, huyendo por el terreno de la Iglesia Metodista Unida de North Hills, mientras era perseguido por dos agentes enmascarados.

Las imágenes mostraron el momento exacto en que uno de los agentes logró alcanzar al vendedor para apresarlo. Este operativo se registró en el campus de la iglesia, ubicado cerca de la intersección de Langdon Avenue y Rayen Street, en EE. UU.

Por su parte, la organización sin fines de lucro North Valley Caring Services, ha decidido usar su cuenta de Facebook para ofrecer apoyo y recursos a personas en situación de vulnerabilidad. En su página, el grupo informó sobre la detención del vendedor de tacos, generando preocupación entre la comunidad.

No obstante, es bueno señalar que, a pesar de la redada, la organización en mención aseguró que su entrega de alimentos programada para estos días, se llevarán a cabo como estaban previsto.

Cientos de reacciones de usuarios tras detención de vendedor de tacos

Al respecto, varios ciudadanos y extranjeros comentaron al respecto. Mediante la página oficial de ABC7 en español, muchos no dudaron en mostrarse en contra de las actitudes y forma en la que aparece los agentes de ICE en estas zonas. No obstante, otros sí consideran que es lo necesario para erradicar con la inmigración ilegal.

"Qué triste para nuestra gente", "No entiendo los de Ice por qué esconden sus caras, es feo, o son hijos de Satanás", "¿Por qué habiendo más vendedores solo siguen al de los tacos?", fueron algunos de los comentarios que se evidenciaron en dicha red social.