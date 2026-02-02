PELIGRO en Florida: "Lluvia de iguanas" sorprende a vecinos tras intenso frío en el sur

Las temperaturas cercanas a los 0 °C grados sorprendieron al sur de Florida y desataron un fenómeno poco común que generó alarma entre los vecinos: decenas de iguanas verdes fueron halladas inmóviles en jardines, veredas y calles tras caer de los árboles debido al intenso frío. La situación se repitió en ciudades como Fort Myers y Sunrise, donde el impacto del clima extremo fue mas visible.

Ante este escenario, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) puso en marcha una campaña especial de recolección y habilitó de manera temporal, la manipulación y el traslado de estos reptiles bajo estrictos protocoles. En el suroeste del estado, la oficina de la FWC en Fort Myers fue el único punto autorizado para recibir a los ejemplares afectados por las bajas temperaturas.

Especialistas advierten

Especialistas en control de iguanas explicaron que este tipo de episodios no es nuevo durante olas de frío severas. Jessica Kilgore, de Iguana Solutions, señaló que el aire frío combinado con fuertes vientos, especialmente cerca del mar, aumenta la probabilidad de que los animales pierdan movilidad y caigan. Además, advirtió que muchas iguanas permanecen vulnerables durante horas, incluso cuando la temperatura comienza a subir.

El operativo impulsado por la FWC tiene un doble objetivo: evitar el sufrimiento animal y reforzar el control de especies invasoras. La mayoría de las iguanas recolectadas son sometidas a eutanasia ética, mientras que un grupo reducido puede ser transferido a personas con permisos oficiales para su comercialización legal fuera del estado. La participación ciudadana fue clave, luego de que una orden ejecutiva temporal permitiera a residentes sin licencia colaborar en la captura y traslado de los animales durante la emergencia.

Fuera de este periodo excepcional, la normativa sigue siendo estricta. Las autoridades recordaron que no está permitido reubicar iguanas ni liberarlas tras intentar calentarlas, y que cualquier acción fuera del protocolo queda bajo responsabilidad personal si ocurre en propiedad privada.

Un fenómeno inexplicable

El fenómeno se explica por el estado de torpor que sufren las iguanas cuando el clima se acerca al punto de congelación, dejándolas indefensas ante accidentes o depredadores. Florida alberga más de 600 especies no nativas detectadas, muchas de ellas introducidas a través del comercio legal de animales, y al menos 139 se reproducen sin control en el entorno.

El impacto del frío también afecta a otras especies invasoras, como la pitón birmana. Aunque las bajas temperaturas pueden resultar letales, estudios recientes advierten que algunos ejemplares han desarrollado adaptaciones genéticas que les permiten resistir climas más fríos, lo que mantiene en alerta a las autoridades ambientales.

El control responsable de la iguana verde se consolida así como una prioridad en el sur de Florida, en medio de eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes y con el apoyo conjunto de especialistas, autoridades y ciudadanos.